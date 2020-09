Quora und gutefrage, mit diesen Plattformen kannst du für enormen Traffic sorgen und das Ganze bereits mit sehr wenig Aufwand. Die genaue Strategie erkläre ich jetzt in meinem neuen YouTube Video!

Kostenlosen Traffic generieren in 2 Minuten. In meinem neuen YouTube Video zeige ich dir eine einfache Strategie wie du mit Fragen beantworten sehr viel kostenlosen Traffic generieren kannst. Mit ein wenig Glück landest du auch direkt in den Top rankings von Google durch Anbieter wie Quora oder gutefrage und profitierst von unglaublich vielen Besuchern auf deiner Webseite. Diese Methode ist vielen noch unbekannt…

Anbieter wie gutefrage und Quora sind ein Frage und Antwort Portal. Nutzer können sich auf diesen Plattformen registrieren und an die Community Fragen stellen. Gleichzeitig landen diese Fragen oftmals in den Top Rankings von Google. Dies merkst du wenn du eine Frage in Google eingibst. Als Antwort erhältst du oft anzeigen von Nutzern mit ähnlich gestellten Fragen an eine Community wie z.b von gutefrage. Weil du die Antwort deiner Frage wissen möchtest, klickst du also auf die Anzeige und suchst nach antworten der Community und hier kommt die Strategie zum Einsatz!

Registriere dich auf Seiten wie gutefrage oder Quora und suche dort aktiv nach Fragen zu deinem

Thema oder deiner Nische. Schreibe einen ausführlichen Kommentar und verlinke dann deine Webseite oder deine Social Media Kanäle und dadurch erzeugst du enorm viele Besucher!

Wie das genau funktioniert erfährst du in meinem neuen YouTube Kanal, klicke dafür auf folgenden Link: https://youtu.be/voVJcusC_oo

