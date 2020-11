Babba Media zählt zu der bekannten und vielfach ausgezeichneten Marke Sales Angels.

Die Vorträge der Sales Angels fesseln und faszinieren Tausende in vielen Ländern, aber vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dabei geht es in den Vorträgen um die wichtigsten Vorgänge beim Marketing. Mit einer gezielten Automatisierung erreicht man eine enorme Zeiteinsparung.

Gleichzeitig geht es um das Wachstum der Umsätze. Wenn Du mit Deinem Produkt und Deinem Unternehmen auf mehr als 300 Plattformen präsent bist, so wird sich nicht nur Dein Bekanntheitsgrad enorm steigern, sondern ebenso Deine Umsätze.

Setze Dein Werbebudget gezielt, effizient und profitabel ein. Wie Du das am besten umsetzt, dabei helfen Dir die Marketing-Experten mit ihrem enormen Fachwissen und jahrelanger Erfahrungen.

Der Gründer von Babba Media ist der YouTube Experte Daniel Hauber. Dabei ist das Motto von Daniel Hauber und seinem Partner Stefan Beier „YouTube braucht Dich“.

Sie sind außerdem davon überzeugt, dass jeder Mensch besondere Talente und Fähigkeiten besitzt, die er einsetzen kann, um im Leben anderer Menschen für Wachstum und Sicherheit zu sorgen.

Bereits seit vielen Jahren ist Daniel Hauber mit seinem außergewöhnlichen Stil ein sehr gefragter YouTube Marketing Experte. Seine jahrelange Erfahrung zeigt ihm, dass er immer genau weiß was die Menschen gerade jetzt in die Suchmaschine eingeben. Mit dieser Erfahrung hilft er seinen Kunden seit vielen Jahren sehr erfolgreich.

Daniel hat bereits selbst große Vertriebsstrukturen mit dem Medium Video aufgebaut. Er baut für die Kunden hochprofitable YouTube Kampagnen und Strategien auf, die ihnen zu einem viel höheren Bekanntheitsgrad und dadurch zu wesentlich mehr Umsatz verhelfen.

Dabei rät er seinen Kunden, nicht nur auf den Kopf zu hören, sondern vor allem auf das Herz. Nur wenn man mit seiner ganzen Kraft und viel Liebe bei der Sache ist, wird sie auch erfolgreich sein.

Der Partner von Daniel Hauber ist Stefan Beier, ein sehr erfolgreicher YouTube-Marketing-Trainer.

Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung mit dem Medium „Online Video“ entwickelte Stefan sehr erfolgreiche, kreative, ganzheitliche Video-Marketing-Konzepte und Strategien, die nicht nur leicht verständlich sind, sondern sich auch einfach umsetzen lassen.

Auch Stefan bringt nicht nur viel Wissen und Erfahrung, sondern auch jede Menge Herz mit ein in die Zusammenarbeit. Auch in puncto Mindset vermittelt er sein wertvolles Wissen.

Informiere Dich hier: http://www.viral-video-ads.com/

Stefan Beier zählt zu den YouTube-Marketing-Pionieren im deutschsprachigen Raum. Er zeigt Ihnen welche vielfältigen Möglichkeiten die Online-Videos für Sie und Ihr Unternehmen bieten.

Viele Unternehmen wissen zwar um die vielfältigen Möglichkeiten des Online Marketings, können aber das enorme Potential nicht ausschöpfen, da sie nicht wissen wie. Genau hier bietet Dir und Deinem Unternehmen Babba Media ein erfolgreiches Konzept.

Mithilfe von hochprofitablen Kampagnen hilft Babba Media den Kunden und Unternehmen das enorme Potential von YouTube erfolgreich für Skalierung und Umsatzsteigerung zu nutzen.

Dir wird ein Gratis-Workshop angeboten, um dich darüber gut informieren zu können. Babba Media bietet den Kunden Youtube Ads, Youtube Marketing, Youtube SEO, Branding, Workshop, Referenzen und Kontakte.

Hier kannst Du das wertvolle KnowHow von Babba Media und Sales Angels nutzen:

http://www.viral-video-ads.com

Du erhältst einen profitablen Fahrplan für Deine Marketing Aktivitäten. Mit einer enormen Vergrößerung der Sichtbarkeit und Reichweite wird sich Deine Bekanntheit enorm steigern und somit auch Deine Umsätze.

Babba Media hilft Dir mittels der StealDeal-Methode eine maximale Positionierung auf YouTube und Google zu erreichen. Dadurch wirst Du in sehr kurzer Zeit qualitativen Traffic auf Deinen YouTube-Videos und Webseiten erzielen.

Neben der Steigerung Deiner Bekanntheit werden sich auch die Anzahl der Verkäufe, Leads, Provisionen und Profite enorm steigern.

Du erhältst hier einen YouTube-Full-Service für Dein Unternehmen.

In der enorm geringen Zeit von nur 2 Stunden erreichst Du eine maximale Reichweite auf YouTube und Google.

Sehr viele Unternehmen möchten gerne ihre Arbeit und Zeit auf ihr Unternehmen konzentrieren und die Marketing-Aktivitäten auslagern. Hiermit wird Dir die Möglichkeit geboten, sich ganz auf Dein Unternehmen und die Tagesgeschäfte zu konzentrieren.

Babba Media hat es geschafft, alle Prozesse mithilfe ihres Headquarter so zu optimieren, dass Du viel Zeit einsparst und möglichst gezielt und nur maximal 2 Stunden benötigst um die kompletten YouTube Marketing Aktivitäten zu planen, steuern und zu lancieren.

Dabei hilft Dir die StealDeal-Methode in kürzester Zeit immer genau die Menschen zu erreichen, die genau dann Deine Produkte oder Deine Dienstleistungen benötigen.

Melde Dich zu einem Webinar an und der Erfolg Deines Unternehmens wird sich steigern.

Durch 9 kurzweilige Meetings kannst Du Dich über die Vorteile informieren. Dabei kannst Du von jedem Standort aus daran teilnehmen.

Nutze das geballte Wissen der Profis Daniel Hauber und Stefan Beier und lerne es in der Praxis anzuwenden. Deine hohen Qualitätsansprüche werden garantiert erfüllt.

Erlebe Daniel und Stefan live und bereichere Dein Unternehmen. Melde Dich an zum zwei Tage Intensive-Coaching. Du wirst begeistert sein und Dein Unternehmen im Online Marketing auf ein ganz neues höheres Level heben.

In der heutigen Zeit kommt kein Unternehmen mehr an einem professionellen Online Marketing vorbei, wenn es erfolgreich sein möchte. Babba Media hilft Kunden und Unternehmen zur Skalierung und Umsatzsteigerung dank einer Top-Positionierung bei Google und Youtube. Durch Videos, die für Aufmerksamkeit sorgen, in Kombination mit der Keyword-Analyse, die automatisch qualitativen Traffic zum YouTube-Channel schickt, was für gesteigerte Bekanntheit, Leads und Verkäufe sorgt.

Durch diese hoch profitablen Kampagnen wird das Marketing automatisiert, während im Hintergrund die Optimierung dieser Prozesse läuft, für den ein Kunde maximal 2 Stunden benötigt, da sie von absoluten Experten auf dem Gebiet YouTube-Marketing vollführt wird, die das volle Potential dieser Plattform ausschöpfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Babba Media

Herr Christian Peters

Röttgen 4

42109 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202/2543709

web ..: http://www.viral-video-ads.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

