Elmshorner Dienstleister DREI-D übernimmt Logistikaufgaben für Mittelstand und Multi-Konzerne.

Kontraktlogistik ist Vertrauenssache, denn der Auftraggeber legt einen wichtigen Prozess rund um sein Business in fremde Hände. Umso wichtiger ist es, diesen Händen und den dazugehörigen Akteuren 100% Zuverlässigkeit attestieren zu können. In diesem Bewusstsein überzeugen die Logistik-Experten der Elmshorner DREI-D Direktwerbung mit einer passgenauen Kontraktlogistik von kontinuierlich höchster Qualität. Beginnend bei der Planung, über die Beschaffungs- und Distributionslogistik bis hin zu After-Sales-Services und Retourenmanagement. Oder anders formuliert: Bei DREI-D erhalten Kunden sämtliche logistische und logistiknahe Leistungen rund um Transport und Distribution von Waren kompetent aus einer Hand. Mit großartigen Einsparpotenzialen für den jeweiligen Auftraggeber – von der internationalen Handelskette bis zum Hersteller von Konsumgütern.

Kontraktlogistik rechnet sich – in Effizienz und Flexibilität

Geht es um die Ausgliederung logistischer Dienstleistungen, besteht bei Unternehmen nicht selten die Sorge, sich von einem externen Dienstleister abhängig zu machen. Aus Sicht von DREI-D Prokurist und IT-Leiter Michael Jezewski ein unberechtigter Vorbehalt: „Die Vorteile einer gut geplanten und effizient umgesetzten Logistik-Ausgliederung überwiegen, wenn der Kontraktlogistiker einen hohen Individualisierungsgrad anbieten kann. Die Entlastung einer Ausgliederung ermöglicht es dem Auftraggeber, sich auf die eigentlichen Kernkompetenzen zu konzentrieren. Wichtig ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die Bedürfnisse des Kunden anhand einer sorgfältigen Analyse der Ausgangssituation 100%ig zu berücksichtigen. Dabei betrachten wir auch geeignete Schnittstellen zur Prozessoptimierung der Logistikaufgaben via IT-Solutions. Hier können unsere Datenaustausch- und Schnittstellenlösungen die Effizienz spürbar steigern, denn eine manuelle Datenerfassung ist ganz sicher nicht mehr zeitgemäß. Ganzheitlich betrachtet verspricht ein Outsourcing der Logistikaufgaben eine deutliche Kostenreduktion bei höherer Flexibilität im Hinblick auf den Einsatz von Personal, Flächen und Equipment. Insbesondere die optimierten Personalaufwände des Logistikdienstleisters sorgen für Kostenvorteile. „Auch durch Synergien im Bereich Personal und Equipment, die wir als Dienstleister für mehrere Auftraggeber effizient einsetzen können, lassen sich Kosten bei unseren Kunden verringern. Auch in punkto Flexibilität punktet die Kontraktlogistik, denn der Auftraggeber kann mithilfe externer Ressourcen deutlich schneller auf plötzliche Anforderungen reagieren. Ohne die Fixkosten eines zu umfangreichen internen Logistik-Apparats“, erläutert Michael Jezewski.

Attraktive Volumen-Verträge – webbasierte Organisationstools

DREI-D bringt nicht nur einfach deutschlandweit und international Waren von A nach B. Dank umfassender Volumen-Verträge mit renommierten Transportdienstleistern reicht das Elmshorner Unternehmen seinen Kunden die entsprechend günstigen Versandkonditionen weiter. In Kombination mit individualisierten Lösungen rund um Warenannahme, Lagerung und Bestandskontrolle, Abwicklung, Kommissionierung, Auslieferung und Retouren-Management profitieren DREI-D Kunden von einem Rundum-sorglos-Paket zu besten Konditionen. Beispiellose Termintreue, Flexibilität und Beratungskompetenz inklusive.

Michael Jezewski: „Kontraktlogistik sollte immer individuell gestaltet sein. Darum setzen wir auf eine kontinuierliche fachkundige Begleitung bei allen logistischen Fragestellungen unserer Kunden. Dabei bleibt die Steuerung der Logistik für DREI-D Kunden jederzeit transparent. Dafür sorgen webbasierte Organisationstools, angepasst an die jeweiligen Kundenbedürfnisse.“. Basis der DREI-D Kontraktlogistik ist immer ein schriftlicher Dienstleistungsvertrag. Dieser hält u.a. individuell abstimmbare Einzelaufgaben, Prozesse oder komplexe Prozessketten fest und ist meist auf eine Laufzeit zwischen drei und fünf Jahren fixiert. Denn gerade in der Kontraktlogistik ist eine langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit der Garant für eine höchstmögliche Effizienz. Weitere Informationen zur Kontraktlogistik gibt es online unter www.dreid.de oder direkt per E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

DREI-D Direktwerbung GmbH & Co. KG

Frau Petra Sternberg

Daimlerstraße 10

25337 Elmshorn

Deutschland

web ..: https://dreid.de/

Moin bei DREI-D – MARKETING-LOGISTIK für Hamburg und Norddeutschland!

Webbasierte Kontrakt- und Werbemittellogistik ist unser Kerngeschäft – Mit den gesamten Fullservice-Leistungen verstehen wir uns als verlängerte Werkbank unserer Kunden.

DREI-D Direktwerbung GmbH & Co. KG

Herr Jörg Probst

Daimlerstraße 10

25337 Elmshorn

