Klettern wird zum Trendsport – und das nicht nur bei Erwachsenen. Klettern fördert die motorische und geistige Entwicklung und ist darum ein für Kinder ganz besonders toller Sport.

Vielfältige Bewegungen fördern nicht nur die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten, sondern auch die Persönlichkeit. Zum Beispiel unterstützt Klettern die Kontrolle des Körperschwerpunktes, trägt zu einer besseren Haltung bei und unterstützt Kinder dabei, den Bewegungsfluss zu entwickeln. Außerdem fördert Klettern den Orientierungssinn und ist damit eine Tätigkeit, die sich extrem positiv auf das Alltagsleben auswirkt.

Klettern in der Kletterhalle ist mit Kindern ab sechs Jahren möglich. Auch wenn es vereinzelt Angebote für jüngere Kinder gibt, so starten die meisten Kinderkletterkurse ab dem Schulalter. Was also kann man tun, wenn man seine Kinder bereits früher schulen möchte? Klettern auf Spielplätzen ist hier die Lösung – außer man hat einen eigenen Kletterturm im Garten. Dieser bietet die Möglichkeit, verschiedenste Klettervarianten auszuprobieren, bei vielen Spiel- und Klettertürmen kann man die Aufstiegshilfen auch austauschen, wenn das Kind bereits Klettererfahrung gesammelt hat.

Bei Oskar Spielturm kann man zum Beispiel nicht nur seinen Spielturm günstig erwerben, sondern auch verschiedenste Aufstiegshilfen, von der Strickleiter bis zur Kletterwand. Damit können die Kinder das Klettern ausprobieren, sich entwickeln und einfach Spaß haben. Denn Klettern ist nicht nur für die körperliche Entwicklung förderlich, es nimmt auch auf die psychische Entwicklung Einfluss. Die Bandbreite an unterschiedlichen Bewegungen fördert die Kreativität und die Fähigkeit, Lösungen zu finden. Auch das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten entwickelt sich beim Klettern besser. Durch das Training am Kletterturm sind die Kleinen dann auch selbstbewusster, wenn es ans Klettern in der Kletterhalle geht.

Wunderbare Möglichkeiten für Kinder, die nicht nur fördern, sondern auch Spaß machen! Mehr zu den Angeboten von Oskar gibt es unter spielturm.oskar-store.eu, ungeheuer günstig und schrecklich gut.

Die Spielturm-Kollektion von OSKAR in einer eigenen Spielturmwelt!

Hier finde Sie eine große Auswahl an Spieltürmen, Baumhäusern und Spielhäusern. Die Spielturm Klassiker der OSKAR Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen für Sie zur Auswahl bereit!

Mit der ISIDOR Premium Edition haben wir unser Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert. Von Sandkasten und Maltafel bis zu Kletterrampe, Schaukelanbau und abenteuerlichen Accessoires bieten wir alles, was Ihre Spielturmwelt perfekt macht!

