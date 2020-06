In Industrie und Technik werden immer wieder Lehrlinge gesucht. Spezialisierte Fachkräfte sind in Industriebetrieben heiß begehrt und haben beste berufliche Chancen.

Vor allem in der Kunststoffindustrie werden zurzeit Lehrlinge gesucht. Dieser Wirtschaftszweig boomt seit Jahren – kein Wunder, kommen doch Kunststoffprodukte in allen Lebensbereichen zum Einsatz. Bei Zitta, dem Experten für Kunststoffprofile werden zum Beispiel Lehrlinge in den Bereichen Werkzeugbautechnik und Kunststofftechnik gesucht. Beide Ausbildungen werden auf dualem Weg absolviert.

Werkzeugbautechniker und -technikerinnen sind lernen in ihrer dreieinhalb Jahre dauernden Lehrzeit den Umgang mit Bearbeitungsmaschinen, fräsen, drehen und schleifen sowie spezifische Vorgänge, die im Lehrbetrieb gefragt sind. Die Lehrlinge werden außerdem in den Bereichen Gewinde schneiden, Feilen und Setzen von Bohrungen geschult und können mit einem halben Jahr Zusatzausbildung als Konstrukteur oder Konstrukteurin abschließen. Voraussetzungen für diese Ausbildung sind technisches Verständnis und mathematisches Vorstellungsvermögen.

Außerdem werden bei Zitta Lehrlinge in den Bereichen KunststoffformgeberIn und KunststofftechnikerIn gesucht. Die Lehrzeit für diese Berufe beträgt drei Jahre und mit einem halben Jahr „Verlängerung“ kann auch hier mit dem Zusatz Konstrukteur oder Konstrukteurin abgeschlossen werden. Die Inhalte der Ausbildung sind umfangreich und lassen die Chancen in der Berufswelt bereits erahnen. Das Lesen und Anwenden von technischen Zeichnungen und Unterlagen, das Planen und Festlegen von Arbeitsschritten, Arbeitsmitteln und Arbeitsmethoden, das Steuern und Planen von Arbeitsabläufen sowie das Anwenden von Qualitätsmanagementsystemen gehören genauso zu den Ausbildungszielen wie die Auswahl der erforderlichen Materialien, der Umgang mit Maschinen und Anlagen. das Herstellen von Produkten sowie das Veredeln von Oberflächen.

Wer Interesse an diesen spannenden und umfangreichen Ausbildungen hat, meldet sich am besten sofort bei Zitta und kommt so in den Genuss einer Ausbildung bei einem angesehenen österreichischen Unternehmen: www.zitta.com.

