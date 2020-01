In dieser Urlaubsregion finden Sie noch bezahlbare Eigentumswohnungen, Bungalows, Einfamilienhäuser etc.

Das Emsland hat sich in den letzten Jahren für Touristen zu einer beliebten Region entwickelt. Im Land der Moore und des ausgebauten Radwegenetzes (rund 3.000 Kilometer) finden Touristen, die die Ruhe suchen, aber auch sportlich aktive Menschen ein ideales Urlaubsgebiet vor.

Das flache Land reicht von Rheine über Haselünne bis zum Dollart, dem Mündungsgebiet der Ems in die Nordseebucht von Ostfriesland. Im Emsland ist die Verkehrsinfrastruktur in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut worden, so dass Sie problemlos in kurzer Zeit die nächste größere Stadt aufsuchen können. Diese Region bietet Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein, Sehenswürdigkeiten, Museen, Sport- und Kulturangebote etc.

Immobilien im Emsland kaufen

In dieser beliebten Urlaubsregion gibt es noch bezahlbare Immobilien wie Eigentumswohnungen, Bungalows, Einfamilienhäuser, Resthöfe oder herrschaftliche Villen.

Das Familienunternehmen der Tebbel Immobilien GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sie bei der Suche nach passenden Immobilien zu unterstützen. Auf der Seite von Immobilien Emsland finden Sie weitere Informationen zu unseren Immobilienangeboten.

Immobilien in Papenburg kaufen

In Papenburg finden Sie die berühmte Meyer Werft, deutschlandweit bekannt durch den Bau von großen Kreuzfahrtschiffen. Wer in diesem Ort eine Immobilie kaufen möchte, hat es schwer. Die Lage der Stadt mit den vielen Kanälen ist einfach zu schön. Dennoch können Sie auch in Papenburg Immobilien kaufen oder verkaufen. Wir beraten Sie gern, wenn Sie ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung erwerben oder veräußern möchten.

Ferienhaus in Papenburg kaufen

Möchten Sie ein Haus zum dauerhaften Leben oder nur einen Feriensitz kaufen? Die Stadt Papenburg bietet sich für eine Ferienimmobilie an, denn von hier aus dauert es nicht einmal eine Stunde bis an die Nordsee. Immobilien in Papenburg eignen sich somit zur Eigennutzung, aber auch als wertvolle Kapitalanlage.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite von Immobilien Papenburg.

