Wenn anderswo die Grillsaison zu Ende geht, beginnt in der Grillkotaszene jetzt die schönste Zeit. Die Tage sind wie frisch gewaschen und die Abende schon so richtig lang.

Mit einer finnischen Grillhütte im Garten ist eines sicher: Die Grillsaison endet auf keinen Fall im Herbst. Denn da wird es in den Grillhäusern erst so richtig gemütlich. Traditionell befindet sich in einer finnischen Grillhütte oder Grillkota die Feuerstelle in der Mitte der Hütte und die Sitzplätze rund um die Feuerstelle. Dies gibt Platz für jede Menge Gäste und das ideale Miteinander.

Die Feuerstelle ist in den traditionell gebauten finnischen Hütte sowohl für ein offenes Feuer wie auch für Grillglut geeignet und so kann man nach dem Genuss der gegrillten Köstlichkeiten noch am offenen Feuer sitzen bleiben, so lange man möchte. Und das ist tatsächlich so, denn in der Hütte kann man getrost auch in die langen Herbst- oder Winternächte hineinfeiern.

Wer jetzt schon richtig Lust bekommen hat, für den gibt es die gute Nachricht jetzt sofort: Grillkota Spezialist Isidor aus Brandenburg bietet jetzt die Herbstkollektion an, Grillkotas von sechs bis 21 Personen. Egal also, ob man die sympathisch aussehenden Hütten nur für die eigene Familie möchte oder ständig „groß am Feiern“ ist, in der Auswahl an hochwertigen Grillkotas ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Der Renner der Saison 2020 war übrigens die Grillhütte „Finja“. Die Kota mit achteckigem Grundriss hat herausnehmbare Seitenteile und kann an heißen Tagen ganz einfach in einen schattigen Grillpavillon verwandelt werden. Wird es dann kühler, kommen die Wände einfach wieder an ihren Platz und die Hütte ist bereit für Gäste!

Mehr zur Auswahl von Grillkotas und viele Tipps zum Grillen im Winter finden Fans auf der Website grillkota.isidor.de.

Der Winter kann kommen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.