Manche Menschen sind der festen Überzeugung: Die Krise hat uns langsamer gemacht. Bewusster. Andere hatten soviel Stress wie nie. Beiden gemein ist der Wunsch nach Entspannung.

Entspannung ist wohl das Wort des Jahres 2020. Während viele Menschen in der Zeit des Lockdown lernen mussten, es zu Hause einfach auszuhalten und sich dort bestens zu entspannen, sind andere, jetzt nach dem Sommer, so richtig entspannungsreif. Doch wie entspannt man richtig? Die besten Tipps, gewidmet vom Experten für Relaxliegen und Entspannungsliegen:

1. Entspannungsbereiche definieren. Wenn zu Hause alles überall stattfindet, kann man sich schlechter entspannen. Bereiche der Ruhe sollte klar abgegrenzt sein, auch Zeiten, in denen man bewusst seine Ruhe einfordern darf. Vor allem für Menschen, die zu Hause arbeiten, ist dies ein wichtiger Faktor.

2. Zeiten ohne Medien. Tag und Nacht über Internet mit allen News aus aller Welt verbunden zu sein, stresst Körper und Seele. Zeiten, in denen das Telefon bewusst ausgeschalten wird und in denen bewusst auf Internet und andere Nachrichten verzichtet wird, tragen zu mehr Entspannung und Entspannungsfähigkeit bei.

3. Pflanzen und Natur. Einmal pro Tag frische Luft und Natur ist das Mindeste, was man seinem Körper gönnen sollte. Wer in einer Großstadt lebt und tatsächlich nur mit viel Mühe ins Grüne gelangt, sollte sich zumindest Pflanzen im eigenen Heim gönnen. Sie verbessern die Luftqualität und beruhigen das Auge.

4. Bildschirmpausen. Wer tagsüber keine bewussten, längeren Pausen vom Bildschirm macht, kann sich schlechter entspannen als Menschen, die das tun. Also am Besten einmal pro Stunde mindestens für zehn Minuten weg vom Bildschirm, Fenster öffnen, frische Luft genießen und einfach durchatmen.

5. Bewusst essen. Die Mahlzeiten während der Arbeit und vor dem Computer einzunehmen, stresst den Körper und irritiert die Verdauung. Wer sich selbst Gutes tun möchte und weniger Stress haben möchte, sollte sich zum Essen bewusst an einen neutralen Ort setzen und es einfach genießen.

Genuss, das ist das Zaubermittel gegen Stress. Essen, Ruhen oder gute Gespräche bewusst genießen lehrt uns, einfacher in Entspannungszustände zu gelangen. Die richtige Liege übrigens auch!

Mehr zum Thema Relaxliegen gibt es auf der Website des Experten: www.first-class-holz.at.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

