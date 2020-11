In seinem neuen Buch „Herausforderung Arbeitsalltag“ überrascht der Autor Norbert Rohleder mit hilfreichen sowie praktischen Tipps und Impulsen für mehr Motivation und Lebensqualität im Berufsleben.

Jeder, der im Berufsleben steht weiß, dass der Berufsalltag nicht immer von spannenden Herausforderungen und nachhaltigen Inspirationen geprägt ist. Vielmehr ist man als Arbeitnehmer häufig fremdbestimmt, arbeitet an vielen Aufgaben gleichzeitig und wird vom Tagesgeschäft geleitet. Genau an dieser Stelle setzt der Ratgeber von Norbert Rohleder an, denn der Autor greift typische Situationen und Gegebenheiten des Arbeitsalltags auf und zeigt Möglichkeiten und Lösungsansätze, die beruflichen Herausforderungen zu meistern und das Umfeld zufriedener und entspannter zu gestalten.

Dr. Norbert Rohleder ist seit 2012 Professor für Human Resource Management und Soziale Interaktion am wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich der Hochschule Mainz. Zuvor war er 16 Jahre in unterschiedlichen Personalfunktionen tätig. Als praxiserfahrener HR-Manager und Autor zahlreicher Veröffentlichungen kennt er sowohl die theoretischen als auch die unternehmenspraktischen Anforderungen an ein Human Resources Management. Sein Spezialgebiet ist die „Arbeitsbelastung“ und damit verbundene Herausforderungen für Mitarbeitende.

„Herausforderung Arbeitsalltag“ von Dr. Norbert Rohleder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16324-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.