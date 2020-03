Die Energiewende ist ein großes Thema, Heizen mit Öl ist out wie nie zuvor. Welche Heizsysteme 2020 boomen und warum, das erfahren Sie hier.

Ist eine Heizung älter als 20 Jahre, darf man über eine Sanierung oder Erneuerung nachdenken, bei mehr als 30 Jahren wird es wirklich Zeit für diese Maßnahmen. Doch für welches Heizsystem soll man sich entscheiden? Was wird gefördert, was kostet wieviel? Ein Überblick, zur Verfügung gestellt von JPA Fördertechnik:

1. Gasheizung. Der Gas-Brennwertkessel zählt zu den günstigsten Heizsystemen, auch eine Umrüstung von Öl auf Gas fällt unter „günstig“. Allerdings befreit dieses Heizsystem nicht von Abhängigkeiten internationaler Natur, man ist abhängig vom Gaspreis. Das Umrüsten auf Gasheizung wird nicht gefördert. Trotzdem wird diese Heizung in Deutschland sehr gern gewählt.

2. Wärmepumpe. Die Umrüstung auf eine Wärmepumpenanlage ist deutlich kostenintensiver als andere Heizsysteme, ist aber auch die umweltfreundlichste Variante. Experten empfehlen eine Umrüstung in Kombination mit der guten Isolierung des Hauses sowie einer Photovoltaikanlage. Die Umrüstung auf Wärmepumpenheizanlagen wird gefördert. Wer langfristig denkt, ist hier gut bedient.

3. Heizen mit Biomasse. Unter Biomasse versteht man Holz, Hackschnitzel oder Pellets. Das Heizen mit Biomasse ist CO2-neutral und der Brennstoffpreis ist langfristig günstig. Allerdings ist das Heizsystem relativ teuer in der Anschaffung und man benötigt einen Lagerplatz für das Heizmaterial. Am einfachsten zu lagern sind Holzscheite, Hackschnitzel benötigen mehr Platz als Pellets. Beim Umrüsten von einer Ölheizung auf eine Pelletsheizung kann zum Beispiel der Öllagerraum als Lagerraum für das Heizgut verwendet werden.

Wer umrüsten möchte, sucht sich am besten einen Experten, der nicht nur die technischen Gegebenheiten abklären kann, sondern auch über Förderungen bescheid weiß. Diese unterscheiden sich regional!

JPA Fördertechnik wünscht allen Lesern und Leserinnen die perfekte Wahl für das neue Heizsystem! Zum Angebot des Spezialisten für Fördertechnik geht es hier: www.jpa-tec.com.

