Frank Krämer zeigt mit „Heilung durch Nahrung“ einen Weg auf, wie man mit Bio-Lebensmitteln gesund werden kann.

Immer mehr Menschen verstehen heutzutage, dass man sich mit der richtigen Ernährung und einer gesunden Lebensweise von den meisten Krankheiten, Medikamenten und Beschwerden befreien kann oder gar nicht erst krank wird. Doch warum spielt die Nahrung eine so wichtige Rolle und auf welche Weise sollte man sich ernähren, um gesünder zu werden und zu bleiben? Das neue Buch von Frank Krämer zeigt den Lesern, wie sie mit nur 3 EUR pro Gericht (für 1 bis 2 Personen) einen gesunden Pfad beschreiten können. Es geht in dem Buch um die richtige Ernährung, Sport, Stressreduzierung und hexagonales Trinkwasser. Der Autor erklärt alle Themen verständlich und auf inspirierende Weise, die zum Nachahmen anregt.

Die Zutaten aller 20, meist veganen Gerichte in dem Buch „Heilung durch Nahrung“ von Frank Krämer sind so gewählt, dass sie entzündungshemmende, antibakterielle, probiotische, basische und heilende Wirkung auf Zellen aufweisen, sowie undichte Därme und versauerte Körper zur Genesung unterstützen und eine gesunde Darmflora und basisches Niveau wieder herstellen. Die Rezepte sind relativ einfach zu kochen, benötigen keine allzu exotischen Zutaten und stecken voller Geschmack. Darüber hinaus erhalten die Leser in dem Buch viele interessante Informationen zu den einzelnen Zutaten.

„Heilung durch Nahrung“ von Frank Krämer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9413-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

