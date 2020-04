10% vom Umsatz für die Obdachlosenhilfe Hamburg während der Corona Krise

Nun wird es weitere Tage dauern bis wir alle erfahren, wie weitere Lockerungen aus der Krise aussehen können. Ganz besonders schwer haben es Gastronomen und die Tourismus-Branche, aber auch Obdachlose, da die Hilfsorganisationen wie die Tafel auch geschlossen sind.

Wir als Hamburger Fischwerker haben uns für folgende Aktion bis zum 4.5. entschieden:

Von jeder Bestellung nehmen wir 10% des Umsatzes für den Kauf von 20EUR Gutscheinen bei unseren Partnern und geschätzten Gastronomen, der Hobenköök in der Hamburger Hafencity. Die Gutscheine werden wir dann beim Obdachlosenverband abgeben, so das diese von dort an besonders hilfsbedürftige Menschen verteilt werden können.

Bestellen sie gerne einen Graved Lachs mit Sauce oder auch unsere leckeren Graved to Grill, das bietet sich bei dem schönen Wetter besonders gut an; damit kommen nicht nur sie in den Genuss von ganz besonders leckerem und gesundem Essen, sondern helfen auch dem Gastronomen Hobenköök und einigen Obdachlosen.

Wir freuen uns über ihre Unterstützung.

Bleiben sie weiterhin gesund !!

Ihre Hamburger Fischwerker

Die Hamburger Fischwerker sind ein Fischveredelungsbetrieb (Gründungsjahr 2016), der seinen Schwerpunkt auf die Zubereitung von gebeiztem Lachs (Graved Lachs) nach alter skandinavischer Tradition gelegt hat. Dabei werden ausschließlich hochwertige Gewürze und frische Kräuter sowie unbehandelte Zitrusfrüchte verwendet. Ein von uns über Jahre entwickeltes mehrstufiges Beizverfahren macht den Graved Lachs somit zu einem besonderen Geschmackserlebnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hamburger Fischwerker

Herr Jan Floto

Schoenaich-Carolath-Strasse 21

22607 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-284 703 70

web ..: http://www.hamburger-fischwerker.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

