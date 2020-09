Relaunch für Girlflirt.de | Kostenloser Lesbenchat jetzt mit mehr Funktionen und noch mehr lesbischen Mitgliedern

Mit dem Relaunch von Girlflirt.de präsentiert sich in den kommenden Tagen eine der ersten und zugleich bekanntesten Flirtseiten für Frauen in ganz neuem Gewand und mit neuen Funktionen. Dank der Kooperation mit Sie-sucht-Sie.de dürfen sich die Nutzerinnen auf zahlreiche neue Features und deutlich mehr Kontaktmöglichkeiten freuen. Dabei bleibt das Angebot für junge lesbische Frauen auch in Zukunft 100% kostenlos.

Frauen flirten gerne online

Die Partnersuche gestaltet sich für viele lesbische Frauen oft nicht ganz einfach. Denn neben der Schwierigkeit, eine passende Partnerin zu finden, zu der man sich hingezogen fühlt, stellt sich für lesbischen Frauen immer zunächst die Frage, ob sich die potentielle Herzensdame denn ebenfalls zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt. Vor allem für diejenigen Frauen, die abseits von Großstädten mit einer aktiven lesbischen Szene leben, hat sich daher das Internet als einfacher und sicherer Weg etabliert, um online zu flirten und Gleichgesinnte kennenzulernen. Auf den entsprechenden Dating-Portalen lässt sich in einem geschützten Umfeld chatten und Kontakt aufnehmen, ohne durch Clubs oder Kneipen tingeln zu müssen.

Bereits seit 2002 ist mit Girlflirt.de eine Plattform für junge lesbische Frauen auf dem Markt, die sich durch eine große Anzahl von Mitgliederinnen auszeichnet und dabei zu 100% kostenlos ist – die Anmeldung ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Girlflirt.de bietet den Nutzerinnen die Möglichkeit, individuelle Profile mit Bildergalerien und aussagekräftigen Eigenbeschreibungen anzulegen, um bei der Suche nach derjenigen Partnerin zu helfen, die wirklich passt.

Nutzerinnen von Girlflirt.de profitieren massiv von der Übernahme durch Sie-sucht-Sie.de

Jetzt wird der kostenloser Lesbenchat von den Macherinnen des Partnernetzwerks Sie-sucht-Sie.de übernommen. Ihr Ziel ist, die starke und bestens eingeführte Marke mit deutlich ausgebauter Funktionalität und einem modernen Look weiterführen. Die Vorteile für die Girlflirt-Nutzerinnen sind dabei offenkundig: Bereits nach einer kurzen Registrierung haben auch sie jetzt den Zugang zu den umfangreichen Datenbanken von Sie-sucht-Sie.de, so dass die Kontaktmöglichkeiten und potentiellen Flirtchancen deutlich größer und vielfältiger werden. Dabei zeigt sich die Seite in einem neuen, frischen Design mit intuitiver Nutzerführung. Selbstverständlich bleibt auch die Nutzung des neuen, werbefinanzierten Angebotes weiterhin komplett kostenfrei.

Mit Sicherheit mehr Kontakte, mehr Funktionen und mehr Spaß

Größten Wert legen die Macherinnen der neuen Online-Datingseite auf die Themen Sicherheit und Datenschutz. Das Profil einer jeden Nutzerin wird akribisch redaktionell überprüft, sämtliche Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes werden penibel eingehalten.

In dieser sicheren Umgebung lässt es sich dann ungestört chatten und nach einem neuen Flirt – oder der großen Liebe – Ausschau halten. Wer dabei ein wenig Unterstützung benötigt, kann mithilfe von Persönlichkeitstest nicht nur spielerisch leicht Kontakt aufnehmen, sondern Dank der individuell angelegten Profile und dem sogenannten Matchingfaktor sehr schnell herausfinden, ob und wie gut das Gegenüber zu den eigenen Wünschen und Vorstellungen passt.

Die mehr visuell orientierten Nutzerinnen finden beim Fotoflirt schnell und unkompliziert zu ihren Wunschflirts und Frauen, die an News und Informationen rund um das lesbische Leben und Fühlen interessiert sind, könen sich im Magazin auf den neuesten Stand bringen lassen. Hier finden sich natürlich auch jede Menge Tipps für das „echte Leben“ rund um die lesbische Szene; angesagte Clubs und Bars, Events und vieles mehr.

Dass und wie gut Online-Dating funktioniert, belegen die viele Erfolgsgeschichten von Ex-Singles und frisch verliebten Paaren, die auch weiterhin den Kontakt zur Community halten und gerne von der Suche nach der Traumfrau und ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte erzählen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICONY GmbH

Herr Uwe Thomas

Heinestraße 72

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121-348 100

fax ..: +49 7121 348 111

web ..: https://icony.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

