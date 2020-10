Der Autor Jürgen Marczinkowski zeigt in seinem neuen Buch „Ge(h)sund und Munter 2.0“, wie man mit Ernährung, Bewegung und Stand-Up-Paddling-YOGA sein Leben nachhaltig zum Besseren verändern kann.

Mit seinem neuen Buch möchte der Autor das Leben seiner Leser für immer verändern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er nicht nur die Erkenntnisse aus seinem eigenen holistischen Weg mit einfließen lassen, sondern auch Umfragen erstellt und ausgewertet. In leicht zu lesenden und informativen Kapiteln lernt der Leser, positive Gefühle zu kultivieren und den eigenen Lebensstil auf mehr Freude im Alltag auszurichten. Wichtige Tools sind in diesem Zusammenhange eine bewusste Ernährung, ausreichend Bewegung und eine eher unbekannte Sportart, das Stand-Up-Paddling-Yoga.

Der Autor Jürgen Marczinkowski ist seit über 30 Jahren verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. In seinem Hauptberuf ist er Lehrer für Biochemie und Ernährungslehre. Viele Jahre lang hat sich Marczinkowski selbst mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch als ganzheitliches Wesen glücklich und zufrieden leben kann. Aufgrund seiner Leidenschaft für dieses Thema entwickelte er ein eigenes Schulfach, welches er mit großer Motivation unterrichtet. Im Lehrplan enthalten sind Bewegung, Gesundheit und Yoga, auch auf dem SUP (Stand Up Paddling) Board. Mit seinem ersten Buch möchte er seine Erkenntnisse einem breiten Publikum weitergeben und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch.

„Ge(h)sund und Munter 2.0“ von Jürgen Marczinkowski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08335-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

