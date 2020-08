Wir sind eine fachkompetente und zuverlässige Gebäudereinigung und Reinigungsfirma aus Hamburg und bieten Ihnen qualitativ hochwertige Leistungen in Reinigungsfragen

Der Service unserer Büro- und Unterhaltsreinigung richtet sich an Firmen und Gebäudeverwaltungen in Hamburg. Die Leistungen umfassen unter anderem die Büroreinigung, Unterhaltsreinigung oder Glasreinigung. In einer vorausgehenden Besprechung legen wir gemeinsam fest, welche Leistungen in welchem zeitlichen Intervall bei Dir durchgeführt werden sollen.

Wir kontrollieren selbst die Büro- und Unterhaltsreinigung um die Qualität sicherzustellen. Es ist wichtig, dass Du keine Sorgen und insbesondere keinen Aufwand hast, wenn Du uns die Büroreinigung in Hamburg anvertrauen. Aufgrund dessen, wird die Reinigung laufend kontrolliert.

Uns ist Besonderes wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt, deswegen gibt es bei uns keine Vertragslaufzeiten wie bei anderen Dienstleistern. Stell dir einfach vor wir wären ein Restaurant, dann kommst Du auch nur wieder, wenn es dir gefallen hat, oder? Wir wollen, dass Du gern mit uns arbeitest. Wir wollen Dich nicht mit einem Vertrag an uns fesseln. Wozu? Wenn es dir bei uns nicht mehr „schmeckt“, dann bist Du frei dir einen anderen Lieferanten für die Reinigung zu suchen.

Kostenloses Angebot online erhalten – Gebäudereinigung Hamburg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gebäudereinigung Ruiz Hamburg

Herr Jonathan Ruiz

Carl-Petersen-Straße 92b

20535 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 54814832

web ..: https://xn--broreinigung-ruiz-22b.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

