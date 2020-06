Reiseratgeber mit Spaziergängen und Insidertipps von Gastgebern

Waldbronn 19.06.2020: In dem Ratgeber „Spaziergänge durch Deutschland – inklusive Tipps für tolle Unterkünfte – Bayern“ nehmen Gastgeber aus den verschiedenen Regionen Bayerns den Leser mit auf Entdeckungstour. Diese führt quer durch das Land – zu den Niedersonnthofener Wasserfällen im Allgäu, auf den QiGong-Weg im Altmühltal, auf den Wanderweg der Sinne in der Region Chiemsee-Alpenland oder ganz klassisch zum Flanieren nach Lindau am Bodensee.

Die Gastgeber zeigen dem Leser einzigartige Spaziergänge, geben Tipps für Restaurants und der ein oder andere verrät sogar seinen Lieblingsplatz.

Wege aus der Krise – Ein Reisebüro setzt auf Spaziergänge

Herausgeberin des Buches „Spaziergänge durch Deutschland – inklusive Tipps für tolle Unterkünfte – Bayern“ ist Nadine Breuer, Reisezeit-Gestalterin aus Leidenschaft und Inhaberin des Online-Reisebüros „Reisezeit-Breuer“.

„Den ganzen Tag nur Reisen zu stornieren, war mir auf Dauer zu deprimierend, ich wollte dazu beitragen den Tourismus wieder anzukurbeln“, berichtet sie. Deshalb begann sie gleich am Anfang der Corona-Krise ein Netzwerk aus Gastgebern in ganz Bayern zusammenzustellen. In ihrem Buch bietet Nadine Breuer Vermietern von Ferienwohnungen und Hoteliers aus den verschiedenen Regionen Bayerns eine Plattform, um ihre Unterkunft zu präsentieren.

„Das Reiseland Deutschland ist in diesem Jahr so beliebt wie nie zuvor, bei der Online-Suche verliert man schnell den Überblick, mit Hilfe des Buches kann sich der Leser für eine Region entscheiden und bekommt gleichzeitig Tipps für schöne Unterkünfte!“, so Nadine Breuer.

Am 21. Juni erscheint ihr Ratgeber als Taschenbuch und E-Book.

Sichern sie sich jetzt ihr Exemplar auf www.amazon.de, vielleicht ist ihr nächster Urlaubsort nur ein paar Seiten weit weg.

Ich bin Reisezeit-Gestalterin aus Leidenschaft, im Rahmen der Corona Krise habe ich eine Möglichkeit gesucht, dabei zu helfen den Tourismus im eigenen Land wieder anzukurbeln.

Durch die Kooperation mit Gastgebern, finden die Leser in „Spaziergänge durch Deutschland“ neben Informationen über die Region & tollen Spaziergängen zusätzlich Informationen für schöne Unterkünfte.

Es wird für jedes Bundesland in den kommenden Wochen ein eigenes Buch geben.

Mit der Veröffentlichung des Buches für Bayern setze ich am 21.06.2020 den Startschuß

