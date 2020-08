Seit Jahren werden in Deutschland und Österreich Fachkräfte dringend gesucht. Vor allem im Bereich Handwerk mangelt es an bestens ausgebildeten Experten.

Studien zufolge ist der Fachkräftemangel in Deutschland so groß wie in keinem anderen europäischen Land. Bis 2030, so heißt es, sollen bis zu fünf Millionen Fachkräfte fehlen. In Österreich und der Schweiz sieht die Situation nicht viel besser aus. Jedes zweite Unternehmen in Österreich hat bereits Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Der Grund für den Mangel ist, dass immer mehr Fachkräfte in Rente gehen, es jedoch an jungen, gut ausgebildeten Kräften, die nachrücken könnten, fehlt. Der oftmals in Werbeslogans verwendete Spruch „Karriere mit Lehre“ ist aktueller denn je, zusätzlich mangelt es aber auch an Arbeitnehmern mit Universitäts- oder Fachhochschulabschlüssen in den „richtigen“ Fachgebieten. Vor allem in der Industrie sucht man hochqualifizierte Fachkräfte mit entsprechenden Abschlüssen.

Die größten Personal-Engpässe gibt es zurzeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche sowie in Industrieunternehmen und im Maschinenbau. Der Dauerbrenner bleibt der Gesundheits- und Pflegebereich, doch auch in bestimmten Handwerksberufen wird dringend gesucht.

Sieht man zum Beispiel auf der Website von FKM Personalmanagement, dem Experten für Stellenangebote im Salzburger Pongau, nach, so sind vor allem die Bereich Tischlerei, Elektroinstallation und Installation gefragt. Ein regionales Problem? Wohl kaum. Deutschlandweit suchen zum Beispiel in den kommenden Jahren 200.000 handwerkliche Unternehmer einen Nachfolger für ihren Betrieb. Die Chancen, im Handwerk Fuß fassen zu können, stehen also ziemlich gut.

Für Menschen, die jetzt sofort eine Arbeit im Handwerk suchen, hat FKM Personal eine übersichtliche Seite zur Verfügung gestellt, Jobs in und um Salzburg werden hier rasch und unbürokratisch vermittelt: www.fkmpersonal.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FKM Personalmanagement GmbH

Herr Karl Fischer

Hauptstrasse 55

5600 St. Johann i. Pongau

Österreich

fon ..: +43 (0) 6412/20 550

fax ..: +43 (0) 6412/20 550-30

web ..: http://www.fkmpersonal.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

FKM Personalmanagement aus St. Johann steht für flexible, maßgeschneiderte Lösungen, die den Vorstellungen und Qualifikationen unserer Klienten und Klientinnen entsprechen.

Hinter der Vermittlung von Fachkräften steckt das Prinzip der Arbeit mit Zeit auf Festanstellung. Wie sieht das aus? Sie schließen Ihren Arbeitsvertrag direkt mit uns ab und sind bei FKM Personalmanagement angestellt – wir kümmern uns um Ihre Vermittlung an Stellen, die Ihren Fähigkeiten entsprechen. Auf diese Art erleben Sie berufliche Abwechslung und neue, interessante Tätigkeitsfelder, ohne auf den Vorteil einer fixen Anstellung verzichten zu müssen.

Pressekontakt:

FKM Personalmanagement GmbH

Herr Karl Fischer

Hauptstrasse 55

5600 St. Johann i. Pongau

fon ..: +43 (0) 6412/20 550

web ..: http://www.fkmpersonal.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.