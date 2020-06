Kaum zu glauben: Wir dürfen wieder reisen. In einigen deutschen Bundesländern starten bald die Sommerferien – und wohin soll es gehen? Fünf Tipps für den Sommer ohne Fernreise!

Auch wenn das Reisen nun wieder möglich ist, entscheiden sich viele Deutsche dafür, im Land zu bleiben oder die Nachbarländer zu besuchen, die man sonst nur von der Durchfahrt kennt. Kein Wunder, niemand weiß genau, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Wir haben die fünf besten Geheimtipps für Reiseziele in Deutschland und in den Nachbarländern gesammelt!

1. DER Geheimtipp in Deutschland ist der Obersee im Berchtesgadener Land. Umgeben von atemberaubenden Bergketten ruht der natürliche Bergsee zwischen Wäldern und Wiesen, ganz in der Nähe des bekannten Königssees. Hier kann man Wandern und Bergwandern, Radfahren und die Natur genießen. Die Gegend bewirkt tatsächlich, dass man einen Gang herunterschaltet. Sehr empfehlenswert!

2. Gleich nebenan: Österreich. Knapp 150 Kilometer östlich des Obersees findet sich das Almtal, ideal geeignet für Camping im Salzkammergut. Diese Region Österreichs besticht durch Natur pur, beeindruckende Bergpanoramen und klare Flüsse und Seen. Hier kann man es durchaus einige Wochen aushalten. Durch sein frisches Klima ist das Salzkammergut übrigens seit der Kaiserzeit DIE Sommerfrischeregion. Kaiserlich entspannen!

3. Frankreich. Die Provence, die Cote d’Azur, die Bretagne, diese Gegenden kennt man. Doch haben Sie schon einmal vom Nationalpark Vogesen gehört? Diese liebliche Gegend ist einen Besuch wert! Kleine Dörfer, die sich zwischen sanfte Hügel schmiegen, kilometerlange Wanderwege durch naturbelassene Wälder und sagenhaft schöne Fahrradstrecken. Auch so kann Frankreich sein!

4. Palmen in der Schweiz? Ja, das gibt es! Das Klima rund um den Urnersee ist so mild, dass tatsächlich Palmen und Feigenbäume gedeihen. Rund um den See gibt es einige beachtliche Berggipfel, die per pedes oder mit der Gondel erklommen werden können und unglaubliche Blicke auf die Seenlandschaft ermöglichen. Erlebnis pur!

5. Apropos Schweiz. Direkt an den Nationalpark „Sächsische Schweiz“ grenzt der in Tschechien gelegene Nationalpark „Böhmische Schweiz“. Aufregende Sandsteinformationen und unberührte Täler liegen entlang eines gut erschlossenen Wanderwegenetzes, in den kleinen Dörfern im Nationalparkgebiet warten Restaurants mit regionalen Spezialitäten. Unbedingt besuchen!

Sie können sich nicht entscheiden? Dann besuchen Sie doch alle Geheimtipps – der Sommer ist lang genug! Die Geheimtipps rund um Deutschland wurden gesammelt und zur Verfügung gestellt von Almcamp Camping Schatzlmühle, Ihrem Campingteam im Salzkammergut: www.almcamp.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Camping Schatzlmühle

Frau Maria Simbrunner

Viechtwang 1a

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43 (0) 7615 / 20 269

web ..: http://www.almcamp.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir bieten unseren Gästen Camping in familiärer Atmosphäre im wunderschönen Almtal! Camping Schatzlmühle liegt direkt am glasklaren Almfluss. Die drei Hektar große Campinganlage bietet Platz für Sommergäste genauso wie für Dauercamper. Hunde sind herzlich willkommen!

Egal, ob für einen Langzeit- oder Kurzzeiturlaub, für Sommer- oder Herbstferien oder im Winter: Camping Schatzlmühle bietet Erholung und Genuss zu fairen Preisen. Großzügige Stellplätze unterstreichen den Komfort der Anlage.

Pressekontakt:

Camping Schatzlmühle

Frau Maria Simbrunner

Viechtwang 1a

4644 Scharnstein

fon ..: +43 (0) 7615 / 20 269

web ..: http://www.almcamp.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.