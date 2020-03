Der Erfinder und Entwickler Alfred Arnold würde am 9.11.2020 seinen einhundertsten Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass feiern seine Nachfahren kein Fest, sondern gründen einen Veranstaltungsort.

Der Unternehmer Alfred Arnold erfand 1959 ein neues Mehrscheibenisolierglas mit elastischem Randverbund, das damals die absolute Innovation am Markt darstellte. Seine Idee ging vom Baden-Württembergischen Schorndorf-Miedelsbach um die ganze Welt und ist auch heute noch Standard bei der Produktion von Isolierglas. Aus den Ideen eines Tüftlers entwickelte sich ein mittelständisches Unternehmen, das mittlerweile eine Führungsposition in Sachen Glasbearbeitung eingenommen hat. Mittlerweite arbeiten 800 Mitarbeiter an acht Standorten für das Unternehmen Arnold Glas.

Unter dem Markenclaim „Dinge anders tun“ wird nun auch das Jubiläumsjahr des Firmengründers Alfred Arnold begangen. „Wir haben uns überlegt, eine große Party zu feiern. Aber dann hatten wir die Idee, etwas Nachhaltiges in die Welt zu setzen“, erzählt Hans-Joachim Arnold. Aus dieser Idee entstand die „Alfred Arnold Akademie“. Die Kelter Miedelsbach, der Ort also, an dem der Erfinder Alfred Arnold tätig war, wird nun zur Alfred Arnold Akademie umgebaut und mit Leben gefüllt. Das Schulungsgebäude soll künftig auch für Feiern oder Kulturveranstaltungen genutzt werden.

Mehr Bilder sowie eine genaue Beschreibung zu diesem Projekt finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter arnold-glas.de.

Die Unternehmensgruppe Arnold Glas ist einer der innovativsten Glasveredler Europas mit Sitz in Remshalden und Standorten in Europa, den USA und Asien. Das Leistungsspektrum von Arnold Glas umfasst eine umfangreiche ISOLAR® Glas Isolierglaspalette, Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas sowie verschiedensten Dienstleistungen rund ums Glas – von der Vorplanung bis zur Umsetzung eines Projektes.

Arnold Glas bietet innovative Glaslösungen zur Wärmedämmung, Schalldämmung oder zum Sonnenschutz genauso an, wie spezielles Sicherheitsglas oder individuelle Lösungen für jeden Einsatz.

