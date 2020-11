Neue Local Display-Stationen streamen bis zu 164 Live-Videobilder gleichzeitig für vielfältige Videonutzung

Amsterdam, 16. November 2020 – Bis zu 32 Kameras auf jedem Standard-TV-Bildschirm, bis zu 164 Kameras auf mehreren Bildschirmseiten, extrem latenzarme, gestochen scharfe und klare Videoanzeige bei anpassbaren Layouts, die aus der Cloud gesteuert und verwaltet werden: So liest sich der Steckbrief der Local Display-Station, die Eagle Eye Networks, weltweit führender Anbieter für Cloud-Videoüberwachung, neu vorgestellt hat. Die Netzwerk-Appliance gibt es in zwei Ausführungen – als Einzel-Displaymodell DS100 und als Doppel-Displaymodell DS200. Beide Varianten lassen sich selbstverständlich in das Eagle Eye Cloud Video Management System (VMS), eine smarte, KI-basierte Lösung für die Cloud-Videoüberwachung, integrieren.

Die Eagle Eye Local Display-Stationen liefern Live-Video ohne die Kosten, die Komplexität und den Wartungsaufwand einer herkömmlichen Workstation. Damit empfehlen sich die lüfterlos arbeitenden Modelle ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum oder an abgelegenen Orten mit eingeschränktem technischem Support-Personal. Die Echtzeit-Videobilder lassen sich auf nahezu jedem Monitor darstellen. Das Modell DS100 unterstützt ein Einzel-Display mit 1080P-Auflösung, die Variante DS200 kann wahlweise zwei Displays mit 1080P- oder eines mit bis zu 4K-Auflösung bedienen.

Die leistungsstarke, dabei stromsparende Hardware in Verbindung mit der vorinstallierten Software gewährleisten einen absolut zuverlässigen Betrieb, was insbesondere im Falle eines Stromausfalls enorm wichtig ist. Die Montage ist mittels mitgelieferter VESA-Halterung ein Leichtes.

„Indem wir unser Produktportfolio um die Local Display-Stationen erweitert haben, können wir Kunden die Vorteile der Cloud-Videoüberwachung zusammen mit einer problemlosen lokalen Echtzeit-Anzeige bieten“, so Rishi Lodhia, Managing Director EMEA bei Eagle Eye Networks: „Eine intelligente und Cloud-basierte Videoüberwachung – unter Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre und einer verlässlich funktionierenden Cybersicherheit – macht das öffentliche Leben deutlich sicherer.“

Über Eagle Eye Networks

Das 2012 gegründete Unternehmen Eagle Eye Networks, Inc. ist weltweit die Nummer 1 im Bereich der Cloud-Videoüberwachung und richtet sich an Unternehmen, Alarmanlagenhersteller, Sicherheitsintegratoren, Städte und Privatpersonen. Die zu einhundert Prozent Cloud-verwalteten Lösungen von Eagle Eye bieten Cloud- und Vor-Ort-Aufzeichnung, Sicherheit und Verschlüsselung auf Bankenniveau sowie eine breite Unterstützung von analogen und digitalen Kameras – alles über das Web oder mobile Anwendungen zugänglich. Unternehmen jeder Größe und Art nutzen Eagle Eye-Lösungen zur Optimierung und Sicherheit ihrer Betriebsabläufe. Alle Eagle Eye-Produkte profitieren von einer entwicklerfreundlicher RESTful API-Plattform und dem Big Data Video Framework(TM), das die Indizierung, Suche, Abfrage und Analyse von Live- und archivierten Videos ermöglichen. Die offene Video-API von Eagle Eye wurde für die Integration in Überwachungsanlagen, Analysen von Drittanbietern, Sicherheits-Dashboards und POS-Systemintegrationen in großem Stil eingesetzt.

Eagle Eye vertreibt seine Produkte über autorisierte globale Vertriebspartner und Installationspartner. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Amsterdam, Niederlande, die globale Hauptverwaltung in Austin, Texas, USA. Weitere Informationen unter www.een.com.

