Für stressgeplagte Menschen gibt es nun eine gute Gelegenheit, schnell und spontan im eigenen Zuhause eine Wellness-Stunde einzulegen, ohne einen Termin und teure Nutzungskosten.

Die Hüllhorster Firma Tronitechnik GmbH bietet Wärmekabinen von Dewello in allen Größen und unterschiedlichen Ausführungen an.

Natürlich können die Wärmekabinen auch von mehreren Personen genutzt werden. Egal ob für einen kurzen Aufenthalt alleine oder auch mit dem Partner, immer wird das Wellness-Erlebnis zu einer netten Erfahrung.

Die Infrarotkabinen sind wahlweise aus Hemlockholz oder in der PRO Variante aus Zedernholz und werden mit Keramikstrahler oder Vollspektrumstrahler betrieben, welche die Wärme gleichmäßig und sanft auf der Haut verteilt und so ein wohliges Gefühl entstehen lässt.

Wer einmal in einer solchen Infrarot-Wärmekabine war, wird mit Sicherheit wieder hineingehen, denn es ist das Erleben von wahrer Entspannung.

Durch die abgestrahlte Wärme erwärmt sich die Körperoberfläche gleichmäßig, Muskeln entspannen sich und alle Verspannungen lösen sich.

Doch die Wärmekabinen von Dewello können um einiges mehr, diese eignen sich auch zur Unterstützung im Kampf gegen gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Rheuma, Allergien, Depressionen sowie Rückenschmerzen und auch andere.

Die Wärmetherapien aus der Schulmedizin können so direkt zu Hause effizient verstärkt werden und führen damit auch zu Schmerzlinderung.

Die Wärmekabinen von Dewello lassen sich in jeden Haushalt integrieren und innerhalb kürzester Zeit leicht selbst aufbauen.

Durch die vorgefertigten Elemente gestaltet sich der Aufbau der hochwertigen Bauteile einfach und schnell, auch für handwerklich Unbegabte.

Einen Überblick der Modelle erhalten Sie auf der Website von TroniTechnik unter www.tronitechnik.de

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

