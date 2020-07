Die Leser reisen mit Gabriela Atawuias „Die Mitfahrgelegenheit nach Afrika“ über Frankreich, Spanien, Marokko, Westsahara, Mauretanien, Mali, Burkina-Faso nach Togo – Lomé.

Das Abenteuer beginnt mit einer Anzeige in einer Tageszeitung: „Wer sucht eine Mitfahrgelegenheit nach Westafrika?“ Die Reise sollte sechs bis acht Wochen dauern und begann im Winter in Deutschland. Sie führte die Autorin und andere Mitreisende über die Kontinente der Sonne Afrikas entgegen. Es wurde ein Bus umgebaut und mit einfachen Dingen für das tägliche Leben ausgerüstet. Einige Wochen auf den Straßen in Europa und Afrika unterwegs zu sein war für die Autorin ein Abenteuer der besonderen Art und bescherte wunderbare Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, die den Blick auf das Leben bereicherten. Es gab magischen Plätze zu sehen, die noch verborgen waren. Afrika hat nämlich, so lernen die Leser in diesem Reisebericht der etwas anderen Art, viel mehr zu bieten als nur die Musik zu hören und die Tänze zu mögen.

Die Leser lernen in „Die Mitfahrgelegenheit nach Afrika“ von Gabriela Atawuia viele Dinge, die in keinem normalen Reiseführer stehen und werden durch die Abenteuer der Autorin zudem prächtig unterhalten, aber oft auch zum Nach- und Umdenken angeregt. Der gesamte Erlös des Buches wird Kindern in Afrika für eine Ausbildung zur Verfügung gestellt, da es die Ansicht der Autorin ist, dass Kinder auf allen Kontinenten der Erde ein Recht auf Bildung haben.

„Die Mitfahrgelegenheit nach Afrika“ von Gabriela Atawuia ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-4629-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

