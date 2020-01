Auch wenn es vielerorts keinen Schnee gibt, sind die Temperaturen winterlich. Zeit, sich gut um Haus und Haar zu kümmern!

An kalten, trockenen Tagen benötigen sowohl die Haut als auch die Haare besondere Pflege. Wer Gesundheit und Schönheit gleichermaßen unterstützen möchte, ist mit einem Saunabesuch besonders gut beraten. Vor allem in der eigenen Gartensauna kann man seinen individuellen Beautytag voll und ganz nach eigenem Geschmack gestalten.

Bevor man sich in die heiße Stube zurückzieht, darf man überlegen, welche Aufgüsse man wählt. Soll es ein purer Aufguss mit Wasser sein? Oder möchte man Körper und Geist durch entsprechende Aromaöle unterstützen? Nadelhölzer unterstützen und sorgen für einen klaren Kopf, die Kiefer zum Beispiel gibt Kraft und Selbstbewusstsein, heißt es. Auch Zitrusöle sorgen für Klarheit und hellen die Stimmung auf – wie wäre es mit einer Mischung aus Tanne und Orange? Wer einen Energieschub benötigt, darf Rosmarin ins Aufgusswasser träufeln und wer sich entspannen möchte, greift zu Rosenholz oder Rosengeranie.

Durch das Schwitzen in der Sauna wird die Haut gereinigt, das kalte Wasser danach sorgt dafür, dass sich die Poren der Haut zusammenziehen und man erhält dadurch ein feineres Hautbild. Also unbedingt auch das Gesicht mit kaltem Wasser behandeln! Bei sehr stark durchbluteter Haut im Gesicht wird geraten, auf den unteren Stufen der Sauna im „kühleren“ Bereich zu bleiben. Nach dem letzten Aufguss und dem Abkühlen wird die Haut dann mit ausgewählten Cremes und Body Lotions behandelt, diese ziehen nach der Sauna besonders gut ein.

Gleich verhält es sich mit der Haarpflege. Durch die Feuchtigkeit und die hohe Temperatur in der Sauna öffnen sich die äußeren Haarschichten, Pflegeprodukte, die nach dem Saunagang angewendet werden, dringen besser ins Haar ein als sonst. So wird der Saunagang zum Wellnesserlebnis der ganz besonderen Art!

Mehr zum Thema Sauna und eine große Auswahl an Gartensaunen finden Interessierte beim Experten unter fasssauna.isidor.de.

