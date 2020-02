Mit der FUNDAMENTA Baupartner GmbH realisieren Kunden ihre Vorstellungen von den eigenen vier Wänden. Die Firma fungiert während des gesamten Bauprozesses als zuverlässiger Partner.

Für den Bau eines eigenen Hauses bedarf es einer professionellen Leitung. Die Firma FUNDAMENTA Baupartner GmbH hat sich seit über 28 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert. Sie kümmert sich für die Kunden im Wesentlichen um alle Aufgaben rund um das eigentliche Baugeschehen. Dies umfasst neben dem architektonischen auch den technischen sowie bürokratischen Bereich.

Individuelle Planung vom Fachmann

Bereits im Vorfeld eines potenziellen Bauprojektes übernimmt FUNDAMENTA in Absprache mit den Kunden die Suche nach geeignetem Bauland. Durch das Know-how der Firmenangestellten fällt es Interessenten leichter, das passende Grundstück zu finden. Ein wesentlicher Kern des Leistungsspektrums umfasst zudem die bauliche Zeichnung und Planung des neuen Hauses. So zeigt sich bei FUNDAMENTA immer ein Architekt für die Umsetzung von individuellen Wünschen. Auf diese Weise haben Bauherren die Möglichkeit, sich stets ein einzigartiges Haus konzipieren zu lassen.

Bauleitung und hochwertige Arbeitsergebnisse

Nach der Zustimmung übernimmt FUNDAMENTA die gesamte Bauleitung des Hauses. Dadurch können sich die Bauherren vollends auf ihren Alltag konzentrieren. Außerdem wissen die Experten genau, worauf es bei der Abstimmung mit Handwerkern und der Koordination des Baus ankommt. Während der gesamten Durchführung steht die Firma für eine streng kontrollierte Bauqualität ein. Damit wird eine massive und langlebige Bauweise gewährleistet. Bei Bedarf beraten die jeweiligen Fachfirmen auch zu Themen wie der z. B. der Installation einer Photovoltaikanlage. Neben der alternativen Energieerzeugung setzt das Unternehmen zudem einen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit. Alle Zugänge wie Fenster und Türen werden mit einem mechanischen Einbruchschutz ausgestattet, das den höchsten Standards entspricht. Auch die Ausführung von Pflasterarbeiten und das Anlegen eines schönen Gartens wird von der Firma übernommen. Am Ende verwirklicht das Team von FUNDAMENTA mit der Kombination dieser Leistungen ein individuelles und auf die Bedürfnisse zugeschnittenes Haus.

Firmensitz schon immer in Magdeburg

Für die geschäftliche Leitung von FUNDAMENTA ist Geschäftsführer Christian Knoke verantwortlich. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: Montag bis Donnerstag 08.15 bis 17.30 Uhr, Freitag 08.15 bis 16.00 Uhr, Samstag-Sonntag nach Absprache oder nach individueller Absprache. Kunden und Interessenten haben aber die Möglichkeit, sich via Telefonnummer 0391/73 99 90 oder Mail E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt über das Angebot zu informieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Magdeburg, An der Kanonenbahn 11, 39114 Magdeburg.

