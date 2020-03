Die Unternehmensberatung WirksamSein und der neutrale ERP-Auswahl Berater UBK GmbH arbeiten zukünftig eng zusammen.

Lauf, 11. März 2020

Der unabhängige ERP-Auswahl Berater und Prozessoptimierer UBK GmbH (www.erp-auswahl-berater.de) schließt eine Partnerschaft mit dem Spezialisten beim Thema digitale Transformation, der Firma WirksamSein.

Beide Unternehmen verfolgen den gleichen Ansatz der optimalen „Hilfe zur Selbsthilfe“. Niemand kennt das eigene Unternehmen so gut, wie seine Mitarbeiter. Sie sind daher die Experten für die Gestaltung ihrer Organisation. WirksamSein und die ERP-Auswahl Beratung UBK GmbH sind, jeweils für ihren Abschnitt, Begleiter auf dem Weg zu einem modernen Unternehmen mit wirksamen und durch Software optimal begleiteten Abläufen.

WirksamSein unterstützt das Kunden-Unternehmen im Zuge des Transformationsframeworks „7-Ebenen der Organisation 4.0“ auch dabei, die generellen Bedarfe hinsichtlich einer auf die Unternehmensabläufe zugeschnittenen Software zu ermitteln. Ab diesem Moment gehen die UBK-Berater mit spezifischen Fragen tiefer in die zu betrachtenden Details und ermöglichen eine fundierte spezifische Software-Auswahl.

In diesem abgestimmten Zusammenspiel ergänzen sich die UBK GmbH und WirksamSein zu gewinnbringenden Wegbegleitern des Kunden. Einmal erhobene Informationen werden nahtlos übergeben. Beide Firmen besitzen das gleiche Grundverständnis sowie die einende Absicht, das Kunden-Unternehmen methodisch und didaktisch zielorientiert auf dem Weg durch die digitale Transformation zu begleiten. Dies spart dem Kunden Aufwand und Zeit. Ebenso verleiht es Sicherheit in unserer zunehmend komplexer werdenden Welt.

Die UBK GmbH passt mit ihrem Ansatz sehr gut zum neuen Partner „WirksamSein“. Wir ergänzen uns optimal und freuen uns auf die Zusammenarbeit, sagt Dr.-Ing. Veit Wadewitz, geschäftsführender Gesellschafter der UBK GmbH.

Der gemeinsame Ansatz sowie die konstruktiven Gegenpole, die in unserer Zusammenarbeit immer wieder zum Tragen kommen, sind für mich sehr wertvoll. Sie bereichern meine Arbeit und sichern unseren Kunden optimale Ergebnisse, sagt Jens Wiesner, Geschäftsführer der Firma WirksamSein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UBK GmbH

Herr Oliver Fischer

Jungmühlhof 2

91207 Lauf a.d. Peg.

Deutschland

fon ..: +49 (9123) 98 98 6-12

web ..: http://www.ERP-Berater.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über die UBK GmbH

Die UBK GmbH (www.ERP-Berater.com) ist eine Unternehmensberatung, deren Kernkompetenz die herstellerneutrale Software-Auswahl (ERP-Auswahl, ERP-Beratung, CRM-Auswahl, etc.) sowie die Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse vor der Softwareeinführung ist. Hierzu hat die UBK GmbH eine spezielle Methodik für die Geschäftsprozessoptimierung namens ePAVOS (internetbasierte prozessorientierte Auswahl von Standardsoftware) über Jahre hinweg selbst entwickelt, bei der aus über 18.000 Systemen und Anbietern für die Kunden die jeweils geeignete Unternehmenssoftware angesprochen wird. Daneben führt die UBK Vertragsverhandlungen mit den Softwareanbietern und überwacht den Einführungsprozess. UBK GmbH ist herstellerneutral und steht ausschließlich im Dienste der Kunden.

Weiterhin ist das 1989 gegründete Unternehmen seit 30 Jahren als Gutachter für Anwender beim Thema „Software“, sowie als Treuhänder des Auftraggebers bei umfangreichen und langwierigen IT Projekten als Projektleiter tätig.

Mit der Zentrale in Lauf bei Nürnberg und weiteren Standorten in Ingersheim, Waakirchen-Schaftlach, Langenfeld, Wissen, Berlin und Zürich (Schweiz) wurden von der UBK bisher über 700 nationale und internationale IT-Projekte durchgeführt. Zu ihren Kunden gehören Konzerne wie die T-Systems International GmbH und T-Mobile Tschechien s.r.o. aber auch mittelständische Unternehmen wie die Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH, die SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG, RINGFOTO GmbH, die Theo Förch GmbH in Österreich, DQS GmbH, Serag-Wiessner GmbH, Langmatz GmbH, u.v.a.

Herr Dr.-Ing. Veit Wadewitz (Geschäftsführender Gesellschafter der UBK GmbH) ist seit 26 Jahren in der Softwareentwicklung tätig und Co-Autor eines Buches über Anwendungsentwicklung unter Windows. Er war 2015 Mitglied der ERP-Jury bei der Wahl des „ERP-System des Jahres“. Der Preis wird vergeben vom Center for Enterprise Research an der Universität Potsdam.

Herr Walter Kolbenschlag (Vorsitzender des Aufsichtsrates der UBK GmbH) ist Autor zahlreicher Bücher und Studien, die sich mit dem Thema „neutrale Softwareauswahl“ beschäftigen, und war zwischen 2007 und 2014 Mitglied der ERP-Jury bei der Wahl des „ERP-System des Jahres“.



Pressekontakt:

UBK GmbH

Herr Oliver Fischer

Jungmühlhof 2

91207 Lauf a.d. Peg.

fon ..: +49 (9123) 98 98 6-12

web ..: http://www.ERP-Berater.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.