Jedes Wochenende ein kulinarisches Motto und Live Musik im Garten der Brömserburg

„Dolce Vita“ – am 31. Juli geht die Reise nach Bella Italia

Rüdesheim am Rhein, im Juli 20120. Das Leben geht weiter – auch wenn der Urlaub diesmal für den Einen oder anderen leider ausfallen muss. Im Weingarten der Brömserburg lädt das Bürgerkonsortium jetzt regelmäßig an den Wochenenden zum Chillen und Genießen ein. Bis zum Saison-Ende darf man sich auf kulinarische Köstlichkeiten aus den Töpfen beliebter Rheingauer Caterer und Gastro-Partner inklusive Live Musik von immer neuen Bands und Interpreten freuen.

Am Freitag, den 31. Juli, geht’s los. Dann entführt Wolfgang Lill die Gäste nach Bella Italia. Mit Musik und Songs aus dem Land, wo die Zitronen blühen, sind am Sonntag, den 2. August um 17.00 Uhr, Gio & Luana zu Gast. So schmeckt Italien und so klingt es! Bis es dann ab 14. August mit Sebastien Loison nach Frankreich geht, steht am 7., 8. und 9. August ein weiteres Rendezvous mit Bella Italia auf dem Programm. Dann lädt Tommaso Tataldo von „Tutto Pizza“ zu einem Ausflug in die Küche seiner Heimat ein. Dazu gibt’s am Samstag Musik von „Simply-city. Das Duo, hinter dem die beiden Rheingauer Sandra Grobe-Gietz und Klaus Dries stehen, macht Live Musik – alles hand-, fuß- und mund-gemacht. Und wenn der Sommer zum Indian Summer wird, heißt es ab Ende August „Fuchsteufelswild“ unter der genussversprechenden Regie von Matthias Böhler.

Bei allen kulinarischen Events, die von Live Musik begleitet werden, ist der Eintritt grundsätzlich frei. Spenden für die Künstler sind jedoch mehr als willkommen. Bei Konzerten wird Eintritt erhoben. Der Garten öffnet freitags und samstags von 16.00 bis 23.00 Uhr. Sonntags ist von 14.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Gerne bringt sich das Bürgerkonsortium auch bei Rheingauer Events mit ein. Deshalb macht man z. B. beim Rüdesheimer „Weinbummel“, der als kleiner Ersatz für den „Summer of Riesling“ angeboten wird, mit. Und beim „Herbsterlebnis“, das die legendären „Rheingauer Schlemmerwochen“ ersetzt, will man den Genüssen der Region eine Bühne bauen.

„Sommerwein am Rhein“ – Der Extragenuss mit Romantikfaktor am 28. August

Am Freitag, den 28. August, wartet dann ein besonderer musikalischer Leckerbissen auf die Burggartenfans. Unter der Leitung des weltbekannten Tenors Keith Ikaia-Purdy sorgt „Opera et Cetera“ für ein unvergessliches Konzerterlebnis vor historischer Kulisse. Bei „Sommerwein am Rhein“ werden romantische Gefühle wach. Der Bogen, den die jungen Opernsängerinnen und -sänger spannen, ist weit und reicht bis hin zu bekannten Melodien und Hits aus der Popmusik. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung und gibt es einen Ersatztermin am 4. September. Tickets sind für EUR 18 im Garten der Brömserburg zu den bekannten Öffnungszeiten, über die Website www.operaetcetera.de und dort unter E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt oder telefonisch unter 0163 3239428 zu erwerben. Resttickets gibt’s an der Abendkasse – sofern nicht im Vorverkauf vergriffen.

