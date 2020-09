„Deutsch, Lesen lernen 3“ ist Teil einer ungewöhnlichen Lesereihe für Erwachsene.

Sabine Wiesmayer publiziert mit den Bänden „Deutsch, Lesen lernen 1- 4“ eine Lesereihe, die es so noch nie gab. Ihre Zielgruppen sind alle Menschen, die Leichte Sprache bevorzugen. Das Innovative an Wiesmayers Büchern ist der anspruchsvolle Inhalt: Sie schreibt wahre Lebensgeschichten, besser gesagt: Lebensbewältigungsgeschichten. Im Fokus steht stets die Entwicklung einer Persönlichkeit. Die Autorin hat Viktor Frankl gelesen und richtet daher ihren und den Blick der LeserInnen immer auf sinnerfülltes und gelingendes Leben. So setzt sie im ersten Band fünf großen Frauen aus ihrem persönlichen Umfeld ein Denkmal, während Band 2 berührende und schöne Einwanderungsgeschichten erzählt.

Die ProtagonistInnen des nun vorliegenden dritten Erzählbandes „Deutsch, Lesen lernen 3“ werden mitunter unsanft aus ihrer Komfortzone katapultiert und müssen neue Wege finden. Die LeserInnen werden zu ZeugInnen neuer Gedankenschritte und mutiger Lebensentscheidungen: So kann Gerda durch einen Firmencrash noch unverhofft ihren Traum vom eigenen Wollgeschäft verwirklichen, während Resi von der unsicheren jungen Mutter zur tüchtigen Schuldirektorin aufsteigt und die alkoholkranke Imma durch eigene Kraft und gesunde Impulse ihrer langjährigen Sucht entrinnen kann. Auch hier findet sich ein gut eingelebter Zuwanderer: als respekt- und liebevoller Pfleger einer tollen, dementen alten Dame.

Wiesmayers leichte Lesetexte sind tiefgründig und schenken Zuversicht und Inspiration. Die erfahrene Deutschtrainerin versteht es, eine Fülle von Standardsätzen, Alltagsredewendungen und Vokabular aus verschiedenen Lebenssituationen und -bereichen in spannende Mini-Biographien zu verpacken. Das Buch ist primär eine Leseübung für ungeübte Erwachsene und wurde mit Audio-Dateien unterlegt. Es dient der Wortschatzerweiterung wie der Grammatikvertiefung, und kann als Konversations- und Schreibimpuls sowie als Grundlage vieler anderer Lehr- und Lernziele verwendet werden.

Fazit: Lektüre in Leichter Sprache, die mit intellektuellen und literarischen Ansätzen und Ansprüchen ein neues Kapitel in der Erwachsenenbildung aufschlägt.

Sabine Wiesmayer, Jahrgang 1966, ist seit ihrer Jugend Sprachtrainerin mit Leib und Seele. Die Autorin hat bereits afghanischen Kriegskindern, tschetschenischen Frauen im Flüchtlingslager, FirmenchefInnen mit internationalen Karrieren sowie MigrantInnen den Weg in die deutschen Sprache geebnet.

Deutsch, Lesen lernen 3″ von Sabine Wiesmayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07356-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.