Die Digitalisierung macht auch in 2020 gigantische Sprünge nach vorne. Heutzutage müssen Unternehmen im Internet sichtbar sein, um langfristig profitabel wirtschaften zu können.

Die meisten Webseiten in Deutschland generieren keine Kunden, da ihre Betreiber zu wenig auf die wichtigsten technischen Faktoren beim Erstellen achten und die inhaltliche Gestaltung nicht strategisch genug anpacken. Es reicht heutzutage leider nicht, eine Website zu bauen und darauf zu hoffen, dass diese den Usern oben in den Suchmaschinen angezeigt wird. Wer neue Kunden erreichen will, darf die Platzierung bei Google nicht dem Zufall überlassen. David Hahn, CEO der SEO Galaxy Agentur, erläutert in diesem Artikel, wie Sie Ihre Webseite so gestalten, dass sie auch heute in 2020 von zahlreichen Usern besucht wird.

Fast zwei Milliarden Webseiten existieren zur Zeit. Innerhalb von vier Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. Zahlreiche Webseiten in Deutschland werden aber nicht gefunden. Viele Unternehmen glauben, es sei ausreichend, eine Homepage zu haben. Dann würden Besucher und Kundenanfragen schon von selbst kommen. Aber dies ist ein Irrtum. Es kommt auf die technische und inhaltliche Qualität der Homepage an. Suchmaschinenoptimierung ist der entscheidende Wegweiser in der digitalen Welt. Das Internet ist eine große, globale Bibliothek. Mit SEO erreichen Unternehmer, dass ihre Webseiten in den Suchlisten bei Google weit oben angezeigt werden. Wer keine SEO betreibt, muss damit rechnen, dass die Konkurrenz die User auf ihre Webseiten bringt. Denn die meisten Internetnutzer klicken nur die ersten angezeigten Ergebnisse an. Eine Analyse des Online Advertising Network Chitika über das Klickverhalten hat ergeben, dass mehr als 75% der Klicks bei einer Google-Suche auf die obersten fünf Treffer entfallen. Daher ist es erforderlich, dass eine Webseite die Informationen liefert, nach denen User suchen. Die richtigen Keywords müssen platziert werden. Ein weiterer Erfolgsfaktor besteht darin, Zertifikate, Auszeichnungen, Testimonials und Bewertungen hinzuzufügen. Denn damit wird Vertrauen geschaffen. Mit diesen Referenzen vermitteln Unternehmen den Usern ihren Qualitätsanspruch. Darüber hinaus tragen Backlinks (sog. Verweise auf von anderen Webseiten auf Ihre) dazu bei, ein optimales Ranking bei Suchmaschinen zu erzielen.

David Hahn arbeitet mit international bekannten Unternehmen zusammen und ist täglich mit der SEO Optimierung befasst. Daher kennt er die Erfolgsfaktoren bei der Suchmaschinenoptimierung und weiß, wie es gelingt, mit Webseiten wirklich Geld zu verdienen. Dieses Erfahrungswissen gibt er gerne an andere Unternehmer weiter. Vom Ein-Mann-Betrieb bis zum Konzern benötigt heute jedes Unternehmern eine professionelle Webseite. Die Suchmaschinenoptimierung ist eine kontinuierliche Aufgabe, da auch die Konkurrenz ihre Internetpräsenz stetig weiterentwickelt. „Es ist für mich immer eine große Freude, gemeinsam mit meinen Kunden messbare Erfolge zu erzielen“, erklärt der SEO-Experte David Hahn. Bei der Beratung seiner Kunden legt er Wert auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz.

David Hahn ist Inhaber der Online-Marketing Agentur SEO Galaxy. Er unterstützt Experten, Speaker, Berater und Unternehmer dabei, langfristige Kundenbeziehungen im Internet aufzubauen. Als er vor einigen Jahren in das Online-Marketing und die Suchmaschinenoptimierung eingestiegen ist, besuchten ihn nur wenige Besucher auf seinen Webseiten. Dieses Thema fesselte ihn und er wollte unbedingt Lösungen finden. Nach Analysen vieler hundert Webseiten, Tests auf eigenen Webseiten und mehreren hundert betreuten Kundenprojekten hat er herausgefunden, wie es mit Suchmaschinenoptimierung gelingt, ein System zu erschaffen, welches kontinuierlich Kundenanfragen für seine Klienten erzielt.

Mittels Suchmaschinenoptimierung, aber auch anderen cleveren und getesteten Traffic-Methoden baut er so seine eigenen Websites und die seiner Kunden auf, sodass diese eine Website und ein Online-Business (egal ob Firma, Personal Brand oder Ähnlichem) mit Wert erhalten – laut David Hahn eine „Digitale Immobilie“ – eine professioneller und wertsteigernde Webseite. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, schauen Sie doch gerne auf https://hahn-david.com vorbei.

David Hahn ist Experte für Suchmaschinenoptimierung und hilft Experten, Speakern, Beratern sowie Unternehmern, durch Suchmaschinenoptimierung, im Internet nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, gleichzeitig mehr Geld zu verdienen und zusätzliche Freiheit zu gewinnen.

