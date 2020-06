Zwei Tochterunternehmen der FERNAO Gruppe bündeln ihre Kräfte

datadirect und magellan netzwerke schließen sich zusammen. Dadurch erweitert das Systemhaus für IT Security und IP Networking seinen Mitarbeiterstamm um über 30 Experten des datadirect-Teams aus Freiburg.

Köln, 04.05.2020 – Zwei Töchter der FERNAO Gruppe schließen sich zusammen und vereinen dadurch ihre Expertise im Security- und Netzwerk-Umfeld. Die datadirect GmbH wurde 1998 gegründet und beschäftigt am Hauptsitz Freiburg über 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen aus Südbaden verfügt über Netzwerk- und IT-Security-Spezialisten mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung. Diese betreuen global ausgerichtete Unternehmen bei der Vernetzung von weltweit verteilten Standorten und deren internationalen Firmennetzwerken. Dabei sind die eigenen Network Operations Center (NOC) ein wichtiger Bestandteil des 24×7-Dienstleistungsangebots.

Seit Juli 2018 ist datadirect ein Schwesterunternehmen der magellan netzwerke innerhalb der FERNAO Gruppe. Grund für die jetzige Zusammenführung der Firmen ist das sehr ähnliche Lösungsportfolio in Bereichen wie IT Security, IP Networking, Datacenter Solutions sowie bei Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um Cloud, Analyse und Monitoring sowie Managed Services. Beide FERNAO-Töchter profitieren von der Bündelung ihrer Ressourcen: Sie können sich künftig als ein Unternehmen am Markt positionieren und ihren Kunden durch ein breiteres Leistungsspektrum zahlreiche Vorteile und Synergieeffekte bieten. Außerdem können Kundenbedürfnisse nun zeitlich noch flexibler abgedeckt werden und es besteht mehr Nähe zum Kunden – durch hinzugewonnene Standorte innerhalb Deutschlands.

Im Rahmen der Fusion scheidet der datadirect-Geschäftsführer Thomas Nieberle aus dem Unternehmen aus. Hendrik Sauer, Geschäftsführer von FERNAO Networks: „Wir bedanken uns bei Thomas Nieberle für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat frühzeitig die Marktentwicklung und Kundenbedürfnisse gesehen und dabei die Weichen für die Zukunft des Standortes Freiburg gestellt. Deshalb freuen wir uns, das Team der datadirect nun an Bord der magellan netzwerke zu haben.“

