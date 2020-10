Ein wichtiger Termin, ein wichtiges Gespräch, eine zündende Idee – es gibt häufig Anlass dafür, sich jetzt und sofort etwas zu notieren. In Zeiten von Smartphone & Co gibt es dafür Online Notizbücher.

Adelheidsdorf, 07.10.2020 – Das Online Notizbuch für alle Plattformen

Jeder kennt die Situation: Man ist unterwegs, im Auto, beim Kunden, bei einem Termin, und es fallen einem wichtige Aufgaben oder Ideen ein. Was tun? Natürlich sofort notieren. Heutzutage hat aber niemand mehr Stift und Papier dabei, das ist auch gar nicht nötig, denn heute gibt es sog. Online Notizbücher.

Das Online Notizbuch ist für viele der tägliche Begleiter, sei es in der Arbeit oder bei Treffen mit Freunden. Denn hier kann man seine eigenen Termine alle nach Datum ordnen und wird keinen wichtigen Termin mehr verpassen. Aufgaben, die noch erledigt werden müssen, können so schneller organisiert werden.

Online Notizbuch mit viel Leidenschaft führen

Auch bei Unternehmen ist das sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter incl. des Vorgesetzen mit dem Online Notizbuch klarkommt und erkennt, welches Potential darin steckt. Alleine wenn man an die Übersicht der verschiedenen Termine und Meetings denkt, lassen sich bestimmte Aufgaben im Team leichter und effizienter vergeben. Nur so und Hand in Hand kann die Arbeit laufen.

Mit dem neuen Online Notizbuch ist das auch gar kein Problem, denn die Software kann natürlich direkt auf dem Handy installiert werden, aber nicht nur dort, sondern übergreifend auf allen Plattformen, denn das ist ja der Clou. Jeder mit Berechtigung hat Zugriff darauf in der Abteilung und die Mitarbeiter, sowie der Chef können auf das Programm zugreifen und das nicht nur von einem Gerät, sondern vom Smartphone, Tablet oder auch vom PC aus.

Die Idee ist also entwickelt und ein digitales Notizbuch wird in der Firma angeschafft. Nicht nur für die Termine, sondern auch zum Ideen sammeln kann man es benutzen. Eine wirklich smarte Idee die genau zur voranschreitenden Digitalisierung passt.

Digitales Notizbuch – alleine oder im Team

Mit nur einem Klick hat man die anstehenden Termine vor Augen und kann diese auch abhaken oder archivieren. Im Nachhinein sieht man, was abgehandelt wurde und was noch nicht so richtig bearbeitet werden konnte. Dafür ist ein digitales Notizbuch da und kann regelmäßig bearbeitet werden. Man erfasst die Notizen schnell, kann sie weiterleiten und flexibel einordnen. So lässt sich auch eine Zusammenarbeit im Team effizient organisieren, da das Online Notizbuch flexibel verknüpft werden kann, unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter das Notizbuch nutzen.

Privat, Schule, Business – eines für alles

Übrigens ist solch eine Software auch für Berufsschulen und Lehrer sehr beliebt. Denn auch hier arbeiten mehrere Menschen zusammen und können sich verknüpfen. Die HM-Software gehört zur HM-Office-Familie und harmoniert bestens mit anderen Angeboten aus der Softwareschmiede. Alles lässt sich miteinander verknüpfen, vom Angebot zur Rechnung und der nötigen Buchhaltung, alles gehört zusammen. Damit ist es auch für alle Branchen und Bereiche geeignet, für Dienstleister, Produzenten, Qualitätssicherung, Laborverwaltung und vieles mehr.

Online Notizbücher sind deshalb sehr beliebt, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat und wirklich in allen Lebenslagen. Keine mühseligen eigenen Eintragungen mehr mit einem Stift und vor allem ist es auch wichtig, dass man das Buch immer im Handy hat, nie zu Hause liegen lässt und sich dann fragt, wieso man das Vergessen hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HM-Software

Herr Harald Meyer

Rampenweg 1b

29352 Adelheidsdorf

Deutschland

fon ..: 05085-9894-0

web ..: https://hm-software.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

HM-Software ist seit 1990 Ihr leistungsstarker Partner für Standard- und Individuallösungen. Durch unsere 30-jährige Erfahrung und unser fundiertes Know-how bieten wir Ihnen effektive Lösungen, mit einfacher Bedienung und flexiblen Arbeitsabläufen. Profitieren Sie von unseren Standardprodukten und den individuellen Erweiterungsmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen Einzelplatz-, Client-Server-, Citrix-, Terminalserverlösungen und WEB-Anwendungen.

Pressekontakt:

Pressemann.com PR-Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.