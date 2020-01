Gutes Hören ist nicht nur für ein besseres Sprachverstehen, sondern auch für eine akustisch sicherere Teilnahme am Verkehr von Bedeutung

(Bochum, Januar 2020) Jeder Mensch hat ein natürliches, akustisches Radar. Im Zusammenspiel mit dem Gehör können so akustische Objekte geortet, erkannt und verfolgt werden. Besonders im Straßenverkehr ist dies eine sehr nützliche Eigenschaft, die mögliche Unfallsituationen zu verhindern hilft.

Radar-Technologie ist aus dem Verkehrsbereich bekannt, bei dem sie hilft, diesen sicherer zu machen. Dazu wird ein dreidimensionaler Raum überwacht, indem elektromagnetische Wellen aktiv ausgesendet werden. Treffen diese auf Objekte, werden sie zurückgeschickt, wodurch die Objekte geortet und verfolgt werden können.

Andreas Lindackers, Sprecher der Initiative Radar und Entdecker des akustischen Radars beim Menschen: „Unser natürliches Radar ist passiver Natur. Es muss nichts aussenden, um einen dreidimensionalen Raum zu überwachen. Es empfängt trotzdem Wellen. Die Schallwellen. Dadurch können dann akustische Objekte geortet, erkannt und verfolgt werden.“

Gerade im täglichen Straßenverkehr ist dies von besonderer Bedeutung. Denn mit Hilfe des natürlichen, akustischen Radars können beispielsweise Fußgänger erkennen, ob sich ein Fahrrad nähert. Fahrradfahrer können so hören, ob hinter ihnen ein Motorgeräusch eines Fahrzeugs näher kommt und auch Autofahrer bemerken so Warnsignale von Schienenfahrzeugen oder Einsatzfahrzeugen der Polizei oder Feuerwehr und vermeiden so mögliche Kollisionen.

Andreas Lindackers weiter: “ Es gibt tagtäglich zahlreiche Situationen im Verkehr, bei denen uns unser akustisches Radar hilft, nicht in eine gefährliche Situation zu geraten, aus der ein Unfall entstehen kann. Darum sollte regelmäßig überprüft werden, ob unser Radar noch gut funktioniert.“

Im modernen Hörakustik-Fachhandel gibt es dazu nun den Radar-Hörtest, der neben der üblichen Ton- und Sprachaudiometrie überprüft, ob akustische Verkehrsobjekte noch geortet, erkannt und gegebenenfalls verfolgt werden können und so zu einer Unfallprävention beigetragen wird. Umfassende Informationen sowie die ersten Adressen der Fachhändler hierzu sind auf der Webseite www.Radar-Hörtest.de (www.Verkehrs-Hörtest.de) bereitgestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kampmann Hörsysteme

Herr Dirk Kampmann

Brückstraße 5

44787 Bochum

Deutschland

fon ..: 02 34 – 530 34 984

web ..: http://www.kampmann-hoersysteme.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Kampmann Hörsysteme GmbH mit integriertem Kinderhörzentrum gehört seit mehr als 20 Jahren zu den führenden Experten der Hörsystemanpassungen auf dem Gebiet der Hörgeräte, Cochlear Implantate, knochenverankerten Hörsysteme und Mittelohrimplantate. Mit dem Radar-Hörtest bietet Kampmann-Hörsysteme Menschen jetzt die Möglichkeit, das natürliche akustische Radar, das für die akustische Sicherheit im Verkehr sorgt, regelmäßig zu überprüfen.

Pressekontakt:

Vermarktungsberatung

Herr Andreas Lindackers

Willicher Straße 8

47807 Krefeld

fon ..: 021514118811

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.