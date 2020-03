Whitepaper von Brüninghoff zur Holz-Hybridbauweise

Büro- und Verwaltungsbauten werden meist konventionell umgesetzt – eine hybride Bauweise mit Holz ist eher selten. Letztere bietet jedoch ein großes Potential, wie eine aktuelle Architekten-Umfrage zeigt. Die Ergebnisse hat der Projektbauspezialist Brüninghoff jetzt in einem Whitepaper zusammengefasst.

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büro- und Verwaltungsgebäuden in Deutschland steigt. Fachkräfte fordern zudem vermehrt attraktive und gesunde Arbeitsbedingungen. Eine Holz-Hybridbauweise bietet in diesem Kontext zahlreiche Vorteile – beispielsweise hinsichtlich des visuellen und thermischen Komforts. Jedoch mangelt es bei Planern und Architekten oftmals an Informationen und Erfahrungen mit dieser Bauweise. Zu diesem Ergebnis kommt eine Architektenumfrage, die der Projektbauspezialist Brüninghoff kürzlich durchführen ließ. Die Ergebnisse stellt das Unternehmen nun in einem Whitepaper vor. Die meisten Architekten stehen einer hybriden Bauweise für Büro- und Verwaltungsgebäude grundsätzlich neutral oder sehr positiv gegenüber – wer bereits Erfahrung mit ihr gemacht hat, bewertet die Bauweise als sehr gut. Ein anderer Teil konnte sich noch keine Meinung bilden, da entsprechende Erfahrungswerte fehlen. Hier gilt es, Hemmnisse und Unsicherheiten aufgrund von Unwissenheit abzubauen. Der Holz-Hybridbau muss somit verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt werden, um seine großen Potentiale bestmöglich ausschöpfen zu können. Diese sind unter anderem das Ausnutzen bauphysikalischer Vorteile einzelner Materialien in ihrer Kombination, kurze und witterungsunabhängige Bauzeiten dank eines hohen Vorfertigungsgrads sowie der vermehrte Einsatz des natürlichen, nachwachsenden Rohstoffes Holz. Letzterer gewinnt nicht zuletzt aufgrund begrenzter Ressourcen an Bedeutung.

Interessierte können das neue Whitepaper von Brüninghoff anfordern – unter https://lp.brueninghoff.de/hybridbau-whitepaper.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brüninghoff GmbH & Co. KG

Herr Frank Steffens

Industriestraße 14

46539 Heiden

Deutschland

fon ..: +49 28 67 / 97 39 0

fax ..: +49 28 67 / 97 39 900

web ..: http://www.brueninghoff.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Brüninghoff Gruppe gehört seit über 40 Jahren zu den führenden Projektbau-Spezialisten in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist im münsterländischen Heiden. Weitere Niederlassungen sind an den Standorten Hamburg, Niemberg, Villingen-Schwenningen und Münster beheimatet. Über 500 Mitarbeiter realisieren europaweit bis zu 160 Bauprojekte im Jahr. Das Kerngeschäft des Familienunternehmens ist die Produktion von vorgefertigten Bauelementen aus Beton, Stahl, Holz, Aluminium sowie die ganzheitliche Konzeption, Planung und schlüsselfertige Ausführung von Bauprojekten.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Herr Andre Wand

Westfalendamm 69

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.