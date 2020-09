Die Infektionszahlen in Europa steigen wieder, in Deutschland sind Großveranstaltungen bis Ende des Jahres abgesagt und manche Länder gelten wieder als riskant. Was nun zu beachten ist.

Großveranstaltungen in Deutschland müssen bis Ende 2020 erst einmal auf Eis gelegt werden, Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, die Zahl der Menschen, zu denen sie Kontakt haben, gering zu halten und auch private Feiern bestmöglich zu vermeiden. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt die Pflicht, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung und damit in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben. Was als Risikogebiet gilt, kann sich wöchentlich ändern, es gilt also, sich laufend zu informieren.

In Österreich gilt seit heute, 14. September wieder die allgemeine Maskenpflicht in allen öffentlichen Räumen, also nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern generell. Im Gastgewerbe gilt, dass das Personal Gesichtsmasken zu tragen hat, die Gäste werden hier verschont, müssen aber zu fremden Personen mindestens einen Meter Abstand halten.

Viele Menschen haben Probleme mit den textilen Masken, können darunter schlecht atmen oder bekommen Beklemmungsgefühle. Das Tragen von textilen Masken, die an Mund und Nase aufliegen, über den ganzen Tag hinweg, wird von manchen Experten sogar als gesundheitsbedrohlich dargestellt. Aus welchem Grund auch immer man keine textile Maske tragen kann, es gibt die passenden Alternativen dazu.

Das Unternehmen SCHILDER Systeme, Experte für Türschilder und Büroschilder, hat ein transparentes Gesichtsschutz Visier entwickelt, das angenehm am Kopf anliegt und einfach zu verwenden ist. Die Sichtscheibe aus Kunststoff wird mit einem Stirnband und zwei seitlich individuell einstellbaren Kopfbändern geliefert und kann auf alle Kopfgrößen eingestellt werden.

Bei SCHILDER Systeme kann man mit 35 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung von Acryl und Plexiglas aufwarten und damit ein hochwertiges Produkt für den Einsatz im täglichen Leben anbieten. Mehr zu diesem Produkt finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.tuerschild.shop.

