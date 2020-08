Armin und Rosemarie Foxius teilen in „Cornwall — Immer wieder Cornwall“ ihr Wissen und ihre Eindrücke über die beliebte Landschaft im Südwesten Englands.

Cornwall liegt im Südwesten Großbritanniens und ist unter normalen Umständen u.a. dank dem wilden Atlantik, dem milden Klima und den versteckten kleinen Hafen- und Badebuchten ein beliebtes Reiseziel für Menschen aus aller Welt. Die Autoren kennen Cornwall seit 1971. Sie sammelten in vielen Reisen nach Cornwall Eindrücke, Notizen, Bildern und Fotografien. Sie vertieften ihr Wissen zudem auch durch die Lektüre von entsprechender Literatur, nicht zuletzt in cornischen und englischen Bibliotheken. Sie erkundeten Cornwall auf vielfältige Weise, zu Fuß, mit dem großen Angebot der Eisenbahn und des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, per Bus, mit Booten und Schiffen, mit Autos. Sie geben ihr Wissen nun in einem anregenden Buch für Reisende weiter.

Das Buch „Cornwall — Immer wieder Cornwall“ von Armin und Rosemarie Foxius stellt den Lesern eine historische, kulturreiche Landschaft mit großem Wert und Potenzial an Lebensqualität vor. Das Buch gliedert sich in eine Vielzahl von kurzen Kapiteln, die wesentliche Aspekte Cornwalls behandeln. Wichtige allgemeine Informationen sind durch die Autoren persönlich verfasst. Das Buch ist dadurch ein unverzichtbarer Mitreisender für ein tieferes Verständnis von Land und Leuten, angereichert durch die eigenen Beobachtungen und Erfahrungen.

„Cornwall — Immer wieder Cornwall“ von Armin und Rosemarie Foxius ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07061-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

