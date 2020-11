Onlineshopping ist modern und beliebt, doch manchem fehlt die persönliche Beratung. Der neu eröffnete Onlineshop Shine & Soul ist anders. Hier ist eine Kundin nicht nur eine Kunden-Nummer.

Krefeld, 19.11.2020 – Shine & Soul, der Onlineshop mit persönlicher, individueller Beratung

Shine & Soul eröffnet Onlineshop für nachhaltige Naturkosmetik mit persönlicher Beratung.

Das Unternehmen hat am 1.11.2020 um 11 Uhr 11 seinen Onlineshop eröffnet. Shine & Soul hat sich der Natürlichkeit und Nachhaltigkeit verschrieben und bietet Naturkosmetik und Biokosmetik aus deutscher Herstellung an.

Naturkosmetik – voll im Trend

Faktoren wie Stress, höhere Umweltbelastung oder digitale Aggressoren haben in den letzten Jahren vermehrt zu Hautunverträglichkeiten geführt. Verbraucher*Innen setzen sich heute intensiver mit dem Thema Hautsensibilität auseinander und legen mehr Wert auf natürliche Kosmetik. Clean Beauty wurde zum Inbegriff dieser Haltung, und markiert eine Trendwende in der Kosmetikherstellung. Sie steht für eine Kosmetik, die frei von kritischen und irritierenden oder schädlichen Inhaltsstoffen ist.

Im Zuge der Nachhaltigkeit, der Rückbesinnung auf eine natürliche Lebensweise sowie der Entwicklung eines kritischen Konsumverhaltens hat sich der Begriff der Naturkosmetik etabliert. Das Bundesministerium für Gesundheit hat bereits 1993 eine Begriffsdefinition vorgeschlagen und versteht darunter Kosmetik aus natürlichen Rohstoffen.

Naturkosmetik und Biokosmetik sind vor allem frei von…

Paraffine, Silikone, Parabene und synthetische Duft- und Farbstoffe sind für die Herstellung von Naturkosmetik und Biokosmetik nicht zugelassen. Parabene, bekannt als Konservierungsmittel in der konventionellen Kosmetik, können das menschliche Hormonsystem beeinflussen, was für die Entwicklung speziell von ungeborenen Kindern und Säuglingen als kritisch zu sehen ist. Auch synthetische Duft- und Farbstoffe stehen im Verdacht, Auslöser heftiger allergischer Beschwerden zu sein. Auch tierische Bestandteile in der konventionellen Kosmetik können bei Menschen mit entsprechender Intoleranz Beschwerden auslösen.

Naturkosmetik sowie Biokosmetik wird aus natürlichen Rohstoffen produziert und zeichnet sich durch eine hohe allgemeine Verträglichkeit aus. Das Produktsortiment von Shine & Soul besteht ausschließlich aus reiner Naturkosmetik und Biokosmetik, die in einer Manufaktur in Deutschland hergestellt wird. Sämtliche Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs und frei von tierischen Bestandteilen.

Shine & Soul – einfach anders, einfach gut

Der im November 2020 eröffnete Onlineshop bietet neben einer vielfältigen Produktpalette in den Bereichen Gesichts- und Körperpflege schnelle versandkostenfreie Lieferung und punktet mit persönlicher, fachlich kompetenter Betreuung. Shine & Soul versteht sich nicht als reiner Vertreiber hochwertiger Naturkosmetik, sondern bietet auch kostenfreie Videocalls zu den Produkten sowie zu allen Fragen der Themen Naturkosmetik, Hautanalyse etc.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen legt Shine & Soul großen Wert auf persönliche Beratung und Zufriedenheit der Kund*Innen, auf Transparenz in der Produktions- und Lieferkette sowie auf enge Zusammenarbeit mit dem in Deutschland ansässigen Hersteller, um neue hochwertige Produkte zu entwickeln.

Shine & Soul spricht alle Anwender*Innen an, die großen Wert auf qualitativ hochwertige Gesichts- und Körperpflege natürlichen Ursprungs, vegane Inhaltsstoffe, tierversuchsfreie Herstellung in Deutschland sowie kompetente, individuelle und persönliche Beratung mit echten, lebenden, und deutsch sprechenden Beraterinnen legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shine & Soul GmbH

Frau Lucia Ferrigno

Oberstraße 3

45892 Krefeld

Deutschland

fon ..: 02102-5656637

web ..: https://www.shine-and-soul.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Shine & Soul steht für Clean Beauty 2.0 als Revolution von Naturkosmetik und insbesondere nachhaltiger Strukturen. Neben unseren ausschließlich in Deutschland nach höchsten Standards hergestellten Produkten setzen wir uns aufgrund unserer Werte zusätzlich für die Themen Klimaschutz und persönliche Weiterentwicklung ein und unterstützen mit jeder Bestellung von der DKMS finanzierte Schminkkurse für an krebserkrankten Frauen und Mädchen. Da wir nicht nur ein Online-Shop sind, sondern unsere Kundinnen auch persönlich beraten, bieten wir kostenfreie Videocalls zu Fragen, Produktvorstellungen oder Hautanalysen an.

Pressekontakt:

Pressemann.com PR- und Internetagentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.presseheld.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.