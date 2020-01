Die auf nachhaltiges Management spezialiserte Boutique-Beratung Sustainalize eröffnet deutsches Büro in Köln.

Die Boutique-Beratung für nachhaltiges Management Sustainalize, die weltweit mehr als 180 Unternehmen zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen unterstützt, expandiert nach Deutschland. Das Büro in Köln wurde im Rahmen des Events „Von Output zu Impact – Unternehmenszweck, -Strategie und -Steuerung neu denken“ offiziell eröffnet. Die deutschen Kunden von Sustainalize wurden bisher von der Zentrale in Utrecht aus betreut. Um dem steigenden Bewusstsein auf dem deutschen Markt gerecht zu werden, hat Sustainalize nun ein Büro in Deutschland eröffnet.

Das Büro am Niehler Hafen ermöglicht es dem deutschen Team, effizienter mit den Kunden zusammen zu arbeiten und schneller auf Marktanforderungen zu reagieren.

Partnerin und Gründerin der deutschen Niederlassung, Lena Hülsmann: „Ebenso wie unsere niederländischen Nachbarn werden sich deutsche Unternehmen zunehmend bewusst, dass sie jetzt handeln müssen, um heute und in Zukunft relevant zu bleiben. Wir glauben, dass Unternehmen der wesentliche Treiber einer schnelleren nachhaltigen Entwicklung sind. Mit der Eröffnung eines Büros in Deutschland können wir unseren Kunden helfen, ihr Geschäft nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten.“.

Im Rahmen des Eröffnungsevents am 23. Januar wurden in vier spannenden Workshops mit Vertreten von verschiedensten Organisation Lösungsansätze zu den Themen Menschenrechte, Impactmessung & -steuerung, sowie die Gemeinwohlorientierung kommunaler Unternehmen erarbeitet.

Sustainalize ist seit mehr als zwei Jahren auf dem deutschen Markt tätig und unterstützt unter anderem börsennotierte Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Über Sustainalize

Wir sind Sustainalize, die neue Generation von Nachhaltigkeitsspezialisten. Wir wurden 2010 in Utrecht gegründet und haben uns mit über 40 Berater*innen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland zum Marktführer entwickelt. Wir sind pragmatisch und optimistisch. Wenn es um Wirkung geht, glauben wir an die Macht der Unternehmen. Sie können den Unterschied machen, und unsere Mission ist es, sie dabei zu unterstützen. Indem wir gemeinsam über verschiedene Nachhaltigkeitsthemen nachdenken und diese mit der Unternehmensstrategie verknüpfen. Indem wir die Wirkung transparent und messbar machen, und unser Wissen über Strategieentwicklung, Performance Management und Datenvalidierung sowie Reporting und regulatorische Anforderungen optimal nutzen. Unser Fokus liegt immer auf der langfristigen Wertschöpfung. Für Kunden und ihre Interessengruppen, für die Gesellschaft und für die Erhaltung unseres Planeten.

Unsere Berater arbeiten auch grenzübergreifend eng zusammen, um ihr Wissen und ihre Expertise in den verschiedenen Projekten optimal zu nutzen. Weitere Informationen über unsere Kunden und Projekte finden Sie auf unserer Website.



