ITW startet www.befestigungsprofi.de

Hilfreiche Tipps für die alltägliche Arbeit und Betriebsführung, spannende Berichte aus der Praxis: Der neue Blog befestigungsprofi.de bringt Wissenswertes für das Handwerk auf eine eigene Plattform. Das Angebot der ITW Befestigungssysteme GmbH richtet sich insbesondere an Dachdecker und Elektriker und bietet ihnen ein vielfältiges, unterhaltsames Informationsangebot.

Als führender Hersteller für Gas-Nagelgeräte, Befestigungstechnik und staubarmes Arbeiten in Holz, Beton und Stahl sucht die ITW Befestigungssysteme GmbH nach neuen Wegen des Kundendialogs. Vor diesem Hintergrund startet das Unternehmen nun mit einem neuen Blog, der sich an Meister und Führungskräfte im Dachdecker- und Elektrikerhandwerk richtet. Sie erhalten unter www.befestigungsprofi.de auf unterhaltsame Weise zum einen Tipps zur Betriebsführung, dem Anwerben von Mitarbeitern und Azubis, der Unternehmensnachfolge – zum anderen bietet der Blog auch Informationen zur Sanierung im laufenden Betrieb, zur Digitalisierung im Bestellprozess und zu ähnlichen Themen. Verbunden mit dem Start des neuen Blogs ist auch die Präsenz in den Social Media-Kanälen Facebook (@befestigungsprofi) und Twitter (@befestigungspro). Hier haben alle Nutzer die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme.

Erstmals vorgestellt wurde der neue Blog auf der Dach+Holz International 2020 in Stuttgart.

Die ITW Befestigungssysteme GmbH ist ein Unternehmen des internationalen Konzerns Illinois Tool Works (ITW). ITW beschäftigt rund 48.000 Angestellte in über 600 Betrieben, die in 57 Ländern ansässig sind. Hauptgeschäftsfeld in Deutschland ist die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung von hochwertigen Profi-Produkten für die Baubranche der Marken Paslode, Haubold, Spit und Toolmatic.

