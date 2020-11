Anlässlich COMPAMED 2020 präsentiert AriBis die Lösung „Oxaion Easy Medizintechnik“. Die Medizintechnik Unternehmen haben bis Mai 2021 die Regularien der MDR (Medical Device Regulation) zu erfüllen.

Anlässlich der COMPAMED 2020 – virtuelle Präsentation zu Medizintechnik-Software und deren Computer-Systemvalidierung nach MDR, ISO13485:2016, FDA Part 11 – AriBis Software GmbH stellt vor: „oxaion easy Medizintechnik“

Düsseldorf im November 2020

Nachdem die COMPAMED 2020 in virtueller Form stattfinden muss, präsentiert auch die AriBis Software GmbH aus Düsseldorf (das Implementierungs- und Schulungsexperten-Team) im November/Dezember 2020 das Konzept „oxaion easy Medizintechnik“ (ERP-System des Jahres 2018 in der Kategorie Medizintechnik) kostenfrei in virtueller Form.

Wenn Sie von der MDR (Medical Device Regulation), der ISO 13485:2016 und der Computersystem Validierung (CSV) für Medizintechnik-Produkte betroffen sind, sollten Sie diese Informationsquelle zum umfangreichen Erfahrungsaustausch nutzen.

Die AriBis Software GmbH zeigt Ihnen das komplette Konzept „oxaion easy Medizintechnik“:

a. Die ERP Software mit den notwendigen, regulatorischen Branchenanforderungen in der Medizintechnik (u.a. Audit Trail, Chargenrückverfolgung, Dokumentenlenkung, elektronische Signatur für den Genehmigungsprozess, EUDAMED, UDI (unique device identification – UDI-DI, GTIN, GS1 etc.).

b. Das unvergleichbare Validierungspaket, welches Bestandteil der Lösung „oxaion easy Medizintechnik“ ist. Dieses verschafft Ihnen einen unschlagbaren (Preis-)Vorteil. Mit dem Validierungspaket werden Sie als Unternehmen während der Implementierung geführt, um mit Validierungsplan und daraus abgeleiteter Risikoklassifizierung sowie den finalen Validierungstests die gesamte Computersystem-Validierung durchzuführen. All diese Dokumente sind bereits vorkonfiguriert und im Validierungspaket enthalten

c. Die Implementierungs-Methode F.A.S.T, welche speziell von AriBis im Sinne eines agilen Projekt-Managements für „oxaion easy Medizintechnik“ und den Mittelstand entwickelt wurde.

Somit entsteht aus a. – b. und c. ein rundes Lösungspaket – „oxaion easy Medizintechnik“, welches die regulatorischen Anforderungen dieser Branche zu 100 Prozent erfüllt.

Bei den ersten Go-Live-Einführungen seit 2019 konnte eine schnelle, prozess-sichere und kosten-effiziente, aber regulatorisch einwandfreie ERP-Einführung realisiert werden.

Das passende Validierungs-Paket setzt den funktionalen und regulatorischen Rahmen für die Implementierung. Gerade für kleinere mittelständische Unternehmen ist das ein unschlagbarer Vorteil, wenn mit knappen Ressourcen in kurzer Zeit ein termin- und budgetgerechtes Projekt zur Einführung kommt.

Lassen Sie sich deshalb diese CHANCE für Ihr Unternehmen nicht entgehen und melden sich sich an unter:

www.medizintechnik-software.com

