Heizen mit Holzpellets wird immer beliebter. Die Vorteile dieser Heizmethode liegen auf der Hand – hier alle Facts.

Eine Holzpelletsheizung bringt viele Vorteile mit sich. Wer über die Umstellung auf Heizen mit Pellets nachdenkt, sollte sich auf jeden Fall beraten lassen, ob der vorgesehene Lagerraum für das Heizmaterial ausreicht.

Und wie funktioniert eine Pelletheizung? Letztlich wie jede andere Heizung auch. Das Brennmaterial, also die Holzpellets, werden mit Hilfe einer Zuführeinrichtung, einem Pelletförderer, in die Brennkammer der Heizung transportiert. Hier werden sie verbrannt, erzeugen Wärme und erwärmen damit das Wasser im Heizkreislauf, der die Heizkörper erwärmt. Und das ist es auch schon!

Und warum ist eine Pelletheizung so vorteilhaft?

o Holz ist ein heimischer, nachwachsender Rohstoff. Die Herstellung von Pellets erfordert wesentlich weniger Energie als das Verarbeiten von Öl und Gas.

o Die Preisgestaltung bei Holzpellets ist sehr stabil und im Vergleich zu Öl und Gas nicht mit enormen Schwankungen verbunden.

o Pellets verbrennen sehr effektiv und sehr sauber, es fällt sehr wenig Asche an.

o Im Vergleich zu anderen Heizmaterialien ist das Heizen mit Pellets sehr umweltfreundlich und wird darum auch in vielen Ländern und Bundesländern gefördert

o Beim Umstellen auf das Heizen mit Holzpellets können bestehende Leitungen und Heizkörper weiterverwendet werden. Außerdem kann mit anderen Systemen wie Solarenergie kombiniert werden.

Nachteile gibt es nicht viele. Zum einen wird der große Lagerraum genannt, den man benötigt, zum anderen kann man die wunderbare CO2 Bilanz dieser Heizmethode durch lange Transportwege zerstören. Wenn man also umweltbewusst heizen möchte, lohnt es sich, sicherzugehen, dass die Pellets, die man bestellen möchte, auch wirklich regional hergestellt werden.

