Wer Wellness liebt, sollte auf der Website des Bio Hotel Falkenhof unbedingt die Veranstaltungen checken. Von der Kräuterwanderung bis zum Golfturnier wird hier alles angeboten, was Freude macht.

Wellness, das ist mehr als einfach nur ab und an in ein Thermalhotel zu reisen. Das wissen die Experten und Expertinnen im Falkenhof, dem Bio Hotel in Bad Füssing. Wellness, das ist Ruhe und Frieden, Genuss für Körper und Geist, Erholung und Entspannung und Dinge tun, die Freude machen. Und von diesen werden im Hotel Falkenhof jede Menge angeboten.

Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es eine Wasserverkostung mit den Wässern aus der St. Leonhards Quelle. Eingefleischte Fans sind überzeugt, dass es kein besseres Wasser gibt. Bei den Verkostungen können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen genau das Wasser für sich entdecken, das am besten zu ihnen passt!

Passend zu diesem Genuss bieten sich die Kräuterwanderungen mit den Kräuterpädagoginnen Katrin und Anita an. Die beiden führen durch die herrliche Natur rund um das Bio Hotel in Bad Füssing und erklären alles rund um die Heilkraft der heimischen Flora. Nach der Wanderung wird aus den gesammelten Kräutern ein Wohlfühlprodukt hergestellt, das nach Jahreszeit und gesammelten Kräutern variieren kann.

Für die sportlichen Gäste bietet der Falkenhof alljährlich zwei Golfturniere an, eines im Juni und eines im September. Klingt das nach Erholung pur? Bestens ruhen, speisen und genießen – und sich zwischendrin auf dem Grün messen? Alle Angebote durch den Jahreskreis finden Interessierte auf der Website des Hotels unter www.hotel-falkenhof.de.

Und jetzt kann der Sommer kommen!

Das Bio Thermalhotel Falkenhof in Bad Füssing ist eine einzigartige Kraftoase.

Wohlfühlen in lichtdurchfluteten Räumen, entspannen im heilenden Thermalwasser, feine Bio-Köstlichkeiten und lebendiges Wasser genießen, das ist das Konzept des Bio Thermalhotels Falkenhof.

Lassen Sie Ihre Seele baumeln, oder sich von unseren Therapeuten auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität begleiten. Nehmen Sie wertvolles Wissen für Ihre Gesundheit mit nach Hause.

Das Haus ist bis ins Detail konsequent ökologisch gestaltet, von der Einrichtung über vielfältige Entspannungsangebote bis hin zu den kulinarischen Köstlichkeiten. Ein liebenswürdiges Team kümmert sich um das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Gäste.

