Beispielhafte Digitalisierung: ISOGON bietet Kunden vorbildliche Online-Konfiguration für maßgeschneiderte Qualitäts-Fenster.

Für seine branchenneue Digitalisierung im Fensterbau wurde das Berliner Unternehmen ISOGON beim German Brand Award 2020 gleich doppelt ausgezeichnet. Im „Excellent Brands“ Wettbewerb überzeugte die Jury besonders die digitale Transformation der Planung bis zur Lieferung, die mit neuen Standards den Gesamtprozess für Kunden weiter vereinfacht und beschleunigt. ISOGON geht damit als Winner in der Kategorie „Buildings & Elements“ hervor. Im Rennen um den „Digital Brand of the Year“ erhält der Fensterhersteller darüber hinaus eine „Special Mention“. Dabei setzte sich das Unternehmen gegen insgesamt über 12.000 Einreichungen durch.

Basis der neuen Digital-Services der ISOGON Fenstersysteme GmbH bilden verschiedene Bausteine – darunter die Entwicklung der Kalkulationssoftware IQ|PRO. Partner aus dem Fachhandel konfigurieren darüber passgenau die mit ihren Kunden besprochenen Fenster- und Türsysteme. In Echtzeit erhalten diese so alle Informationen zur technische Machbarkeit der Konstruktionsanforderungen, zu den Gesamtkosten und der vorgesehenen Lieferzeit.

Vorläufer der Neuentwicklung ist die ISOGON Fenster-App von 2011, dem ersten Mobil-Konfigurator für das iPhone. Die integrierte Reality-Glas-Technologie ermöglicht es Benutzern dabei, über ihre Smartphone-Kamera die Beschaffenheit verschiedener Glassorten realistisch zu vergleichen – und auf Grundlage dessen die richtige Materialauswahl passend zum Stil ihres Bauobjektes zu treffen.

Seit der Gründung 1992, damals noch als Glaserei mit zwei Mitarbeitern, strebt das Familienunternehmen stetig nach Innovation. „Unsere Motivation und unser Anspruch sind es, neue Aufgaben als Herausforderungen zu sehen, anzupacken und umzusetzen“, so das Unternehmen. So sollen Partner und Kunden jeden Freiraum erhalten, das für sie perfekte Angebot zusammenzustellen.

Das German Brand Institute belohnt mit dem Branchenpreis für erfolgreiche Markenführung damit sowohl die beispielhafte Kundenorientierung wie auch die „vorbildliche, schrittweise eingeführte Digitalisierung“ von ISOGON.

