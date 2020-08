Bandbee gibt Musikern und Bands alle Tools

an die Hand, um den Musiker-Alltag zu erleichtern und lässt

somit dem Künstler mehr Zeit für das Wesentliche.

Mach Musik, wir helfen dir beim Rest!

Bandbee ist eine neue, kostenlose Software, die sich hauptsächlich an Bands, Musikkapellen und Orchester richtet. Bandbee erleichtert die Organisation und Verwaltung von Proben und Auftritten und bietet darüber hinaus einige für aktive Musiker interessante Features an. Der Entwickler der App hat selbst langjährige Erfahrungen in der Musikszene. So ist es nicht verwunderlich, dass er mit Bandbee alle charakteristischen Anforderungen an eine Bandverwaltung intelligent abdeckt. Ob für Auftritt oder Proben: Bandbee macht das Leben von Musikern ein wenig einfacher. Das Bandbee Motto lautet: Mach Musik, wir helfen dir beim Rest.

https://www.bandbee.com

Der Gründer von Bandbee hat sich in die Lage seiner potenziellen Zielgruppe versetzt und bietet folgende Lösungen an:

1. Band- und Orchesterverwaltung

2. Organisation von Proben

3. Organisation von Auftritten

4. Equipment Verwaltung

5. Musiker und Bandsuche

1. Orchesterverwaltung, Bandverwaltung

Ganz gleich, ob man ein vielbeschäftigter Alleinunterhalter, Mitglied eines Blasorchesters ist oder eine ganz neue Band gründen möchte: Neben dem Musizieren fallen viele organisatorische Aufgaben an. Musiker haben den Kopf voller Ideen und lieben, was sie tun. Die Verwaltung oder Organisation von Proben gehört vielfach nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Künstlern. Bandbee unterstützt dabei, den Überblick zu behalten. Die App (PWA) ist für Smartphone und Desktop ausgerichtet und versorgt mit Pushnachrichten und Emails alle Teilnehmer zügig mit Informationen.

2. Organisation von Proben

In der Corona-Zeit hat sich das Proben-Verhalten verändert. Um die Hygiene-Regeln einzuhalten, darf nur eine begrenzte Anzahl von Musikern an den Treffen teilnehmen. Jeder, der einmal eine Serie von Proben organisieren musste, kennt den enormen organisatorischen Aufwand. Bandbee übernimmt einen großen Teil der Verwaltung: In der Registerfunktion lassen sich Bandmitglieder in einzelne Register wie zum Beispiel Blechbläser, Holzbläser, Streicher etc. einteilen und organisieren. Den Teilnehmerstatus einer Probe (bzw. eines Auftritts) zeigt Bandbee übersichtlich und kompakt an. In der Kalenderfunktion sind alle Termine farblich gekennzeichnet und der Einladungsstatus ist zudem farblich hervorgehoben.

Eine Übersicht, wer an einer Probe teilnimmt und wer abgesagt hat, ist somit schnell für jedes Mitglied ersichtlich.

Die nächste Probe ist geplant und man möchte seinen Bandkollegen dazu noch schnell etwas mitteilen? Die Kommentarfunktion macht es möglich.

3. Organisation von Auftritten

Ein bevorstehender Auftritt will sorgfältig geplant sein. Dazu gehören die gebuchte Location mit vollständiger Adresse, Anfahrtsweg, Zeit und Treffpunkt genauso wie sämtliche Kontaktdaten der wichtigsten Ansprechpartner. Zum Verwalten eines Auftritts können auch die Verträge auf Bandbee hinterlegt werden.

Alle Daten werden an einem Ort gespeichert werden und sind jederzeit abrufbar.

Natürlich gehören auch Songs und Setlisten zur Bandverwaltung. Auf Bandbee können Setlisten um zusätzliche Informationen ergänzt und als Exceldatei exportiert werden. Hilfreich dabei ist die automatische Zeitkalkulation. Zusätzlich lassen sich Pausen incl. der Zeiten eintragen, die zum Beispiel für die Ansage des Brautpaars oder eine Aufführung einkalkuliert werden müssen.

Auch externe Kalender wie z.B. Outlook oder Google können problemlos eingebunden werden.

4. Equipment Verwaltung

Für Musiker spielt das Equipment eine wichtige Rolle. Ob Instrumente, Bühnenausstattung oder Zubehör: Es ist notwendig, den Überblick zu behalten, wo sich das Equipment befindet oder wer dafür verantwortlich ist. Endlich befinden sich Bedienungsanleitungen, Rechnungen und Garantien alle an einem Ort und können von den Bandmitgliedern eingesehen werden.

5. Musiker und Bandsuche

Ein ergänzendes, kostenloses Feature bei Bandbee ist die Musikersuche. Auf Bandbee können sich Bands oder Orchester mit einem Profilfoto und einer individuellen Beschreibung potentiellen Auftraggebern vorstellen. Wer ein neues Bandmitglied oder einen Studiomusiker sucht, hat hier die Möglichkeit einer Volltextsuche. Bandsuchende Profis und Semiprofis, Musiklehrer oder Sessionmusiker können bei Bandbee ein persönliches Profil erstellen, in dem sie ihre Fähigkeiten, ihr Instrument und ihren Musikstil ansprechend präsentieren. Die Kontaktaufnahme erfolgt über die persönliche Email-Adresse. Veranstalter finden bei Bandbee ein geeignetes Orchester oder eine Band für ihr Projekt. Die Umkreissuche ermöglicht es, den gewünschten Radius der Suchanfrage anzupassen.

Der Entwickler von Bandbee hat es sich zum Ziel gemacht, in einer App möglichst viele Tools anzubieten, die einem Musiker Auftritt und Probenverwaltung erleichtern. Insbesondere für die komplexe Organisation von Proben großer Orchester bietet die App einen Mehrwert. Der Youtube Kanal vermittelt Nutzern zusätzliche, kostenlose Informationen. In praktischen Video-Anleitungen erfährt man, wie leicht einzelne Funktionen zu bedienen sind.

Bandbee ist eine neue, frische Software, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Der Entwickler lädt seine Kunden ausdrücklich ein, Ideen für fehlende Funktionen vorzuschlagen.

Wir dürfen also gespannt sein, mit welchen neuen Funktionen Bandbee in Zukunft seine Nutzer überraschen wird. Du bist neugierig geworden und möchtest Teil der Bandbee Community werden? Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schrall IT & Event GmbH

Herr Patrick Schrall

Erlenweg, 1A 1A

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 0178 4600104

web ..: http://www.bandbee.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Bandbee.com wurde 2018 gegründet, um Musikern die

Möglichkeit zu geben, sich einfacher und effizienter zu

organisieren; von der Proben- und Auftrittsplanung bis hin

zur Equipmentverwaltung oder Bandkasse.

Bandbee gibt Musikern und Bands alle notwendigen Tools

an die Hand, um den Musiker-Alltag zu erleichtern und lässt

somit dem Künstler mehr Zeit für das Wesentliche, die

Musik.

Mach Musik, wir helfen dir beim Rest!

Pressekontakt:

Schrall IT & Event GmbH

Herr Patrick Schrall

Erlenweg, 1A 1A

82538 Geretsried

fon ..: 01784600104

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.