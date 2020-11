Autoteile für Geschäftskunden zu Großhandelskonditionen

Neuer B2B Bereich auf Autoteile-Markt.de – Autoteile für Geschäftskunden zum Sonderpreis

Firmenkunden aus dem Automotive-Bereich stehen bei Autoteile-Markt.de in Zukunft weitere Möglichkeiten offen: Über den neuen B2B Bereich erhalten Geschäftskunden Zugriff auf qualitativ hochwertige Autoteile zu Sonderkonditionen der Lieferanten.

Autoteile-Markt ist seit über 20 Jahren ein bewährtes Portal rund ums Auto. Egal ob Preisvergleich, Beratung und Verkauf von Autoteilen oder hilfreiche Blogartikel: All das finden Kunden auf der Internetseite des Shops. Der Großteil des Angebots richtet sich überwiegend an Endkunden. Bisher jedenfalls, denn mit einem neuen B2B Bereich will Autoteile-Markt speziell Betriebe aus dem Kfz-Bereich ansprechen, welche die Autoteile für den Wiederverkauf benötigen.

Der B2B Marktplatz umfasst über 7 Millionen Artikel und bringt geprüfte Anbieter mit Kunden zusammen. Das Angebot richtet sich an alle Geschäftskunden in Deutschland und Europa und ist besonders interessant für Autohäuser und KFZ-Werkstätten. Durch die Beschaffung günstiger Kfz-Teile können Sie die Ersparnis an Endkunden weitergeben und von einer langfristigen Kundenbindung profitieren.

Die Autoteile im B2B Portal werden für den Aftermarket Bereich angeboten. Autohäuser und KFZ-Werkstätten können diese Autoteile kaufen und bei Reparaturen verbauen oder an Endkunden weiterverkaufen. Das Angebot umfasst verschiedenste Autoteile von Karosserieteilen bis hin zu typischen Verschleißteilen.

Auf der Seite der Verkäufer stehen Großhändler und Gebrauchtteilehändler die neue und gebrauchte KFZ-Teile aus der gesamten EU anbieten. Dadurch deckt der Shop ein großes Portfolio von Autoteilen für Neuwagen und alle Altersklassen von Gebrauchtwagen ab. Bei allen Verkäufern handelt es sich um seriöse, geprüfte Händler, die ausschließlich zugelassene Autoteile anbieten. Besonders bei gebrauchten Ersatzteilen gilt: Diese wurden vor dem Weiterverkauf auf Qualität geprüft.

Im B2B Bereich profitieren die Kunden von einer Preisersparnis gegenüber der Bestellung als Endkunde. Der Grund: Autoteile-Markt.de hat die Verkäufer davon überzeugt, hier weitere Rabatte zu geben. Die Verkäufer stimmten dieser Regelung zu, da sie im Business-to-Business von größeren Verkaufszahlen und damit höheren Umsätzen profitieren können. Nutzen Sie diesen Vorteil und verbessern Sie Ihr Preisgefüge beim Wiederverkauf an Endkunden.

Das neue Autoteileportal kann von allen Autowerkstätten und anderen Firmenkunden genutzt werden. Dem Kunden entstehen keine Kosten für die Nutzung des Ersatzteile Shops, denn der Webshop funktioniert wie jedes gewöhnliche Bestellportal. Führen Sie einfach den Preisvergleich durch und bestellen Sie originale Autoteile: Keine Vertragsbindung, keine Gebühren und kein Mindestumsatz. Der B2B Bereich von Autoteile-Markt.de ist unkompliziert und transparent. Das macht den Marktplatz besonders für Werkstätten und Autohäuser interessant, die aufgrund wechselnder Bestellungen keine dauerhafte Bindung wünschen.

Das Spektrum der Autoteile deckt alle Ansprüche ab, unabhängig vom Einkaufverhalten. Von Premiummarken bis hin zu Gebrauchtteilen sind alle Preisklassen vertreten. Kaufen Sie hochwertige Neuteile oder günstige Gebrauchtteile. Durch die breite Angebotspalette können Autowerkstätten die gewünschte Preiskategorie einkaufen und sich in ihrem Preisgefüge an die Wünsche der jeweiligen Werkstattkunden anpassen.

Frei nach dem Motto „Nach dem Kauf ist vor dem Kauf“ stehen Ihnen die Mitarbeiter von Autoteile-Markt.de vor und nach dem Einkauf mit Rat und Tat zur Seite. Dabei ist es egal, ob Sie Fragen zu Ihrer vergangenen Bestellung haben oder Informationen für weitere Autoteile benötigen: Im Zug der Digitalisierung steht auch allumfassender Service bei Autoteile-Markt.de im Fokus.

Nutzen Sie die exklusiven Vorteile und Rabatte des neuen B2B Bereichs und treten Sie dem großen Kundenkreis von Autoteile-Markt.de bei. Profitieren Sie von einer langjährigen Erfahrung im Verkauf von Autoteilen und dem damit verbundenen Service. Über den Webshop gelangen Sie schnell, günstig und ohne Vertragsbindung an Ihre Autoteile!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CMS CarMobileSystems GmbH

Herr Sebastian Cyran

Wallenroder Straße 7-9

13435 Berlin

Deutschland

fon ..: +49(0)30 98 40 50 75

web ..: https://www.autoteile-markt.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Auf Autoteile-Markt vergleichen wir für Sie die Preise vieler Autoersatzteile Shop´s im Internet. Dadurch kaufen B2C und B2B Einkäufer auf Autoteile-Markt günstig KFZ-Teile mit bis zu 85% unter der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Egal ob gebrauchte oder neue Autoersatzteile, unser Ersatzteilbestand umfasst mehr 10 Millionen Angebote. Ob Bremsen, Karosserie, Getriebe, Motor, Stoßdämpfer, Zahnriemen, Anlasser oder Lichtmaschine, bei uns finden Sie die günstigsten Angebote aller Autoersatzteil Händler im Internet für den Einzelhandel oder auch Großhandel.

