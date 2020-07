Mit der neuen deutschen Website möchte die Autovermietung Auto365 aus Thessaloniki deutsche Kunden direkt ansprechen.

Pünktlich zur Lockerung der Einreisebestimmungen trumpft das Unternehmen mit einer deutschen Version und Buchungsmaske auf und lädt Sie herzlich ein diese zu besichtigen.

Sie finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.auto365.gr/de/

Das Unternehmen Auto365

Als griechische Autovermietung in Thessaloniki hat das Unternehmen eine enge Verbindung zu deutschen Touristen. In der Vergangenheit mussten die Kunden über eine englischsprachige Buchungsmaske ihr Urlaubsfahrzeug reservieren, dies ändert sich jedoch ab sofort. Durch die neue Internetpräsenz möchte man deutsche Kunden in ihrer Muttersprache ansprechen und von dem Angebot überzeugen.

Auto365 glänzt durch drei Niederlassungen in Griechenland und eine sehr moderne Flotte. Zahlreiche Fahrzeuge wurden gerade erst akquiriert, ständig gewartet und ersetzt.

Besonders interessant ist das breite Angebot. Von einem preiswerten Urlaubswagen über einen geräumigen Van bis hin zu einem Supersportwagen kann man hier alles finden. Mit einem Ansprechpartner direkt vor Ort erlebt man besten Service und die griechische Gastfreundschaft hautnah. Eine Haftpflichtversicherung ist stets im Mietpreis inkludiert.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass in der Fahrzeugklasse „Experience“ eine Modellgarantie angeboten wird. Sie bekommen also exakt das Fahrzeug, das Sie auch gebucht haben. Es kann nicht auf ein gleichwertiges Fahrzeug ausgewichen werden. Auf diese Weise erleben Sie den Fahrspaß, den Sie sich auch versprochen haben.

Um ein Fahrzeug bei Auto365 in Thessaloniki abholen zu können, müssen Sie einen gültigen Führerschein, Ihren Personalausweis oder Reisepass, sowie eine Kreditkarte bei sich führen.

Wir laden Sie herzlich ein einen Blick auf die Website zu werfen und den Kontakt zu suchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auto365

Herr Julian Rübach

km Thessalonikis-Moudanion 90

55535 Thessaloniki

Griechenland

fon ..: 0030 2375770391

web ..: https://www.auto365.gr/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

