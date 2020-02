Preisträger der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Bio-Produkte – Hohe Produktqualität überzeugt Experten

(DLG + Miasanis). Die Miasanis GmbH aus Mücke hat erfolgreich an der Internationalen Qualitätsprüfung

für Bio-Produkte der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) teilgenommen. Das Unternehmen ist jetzt vom Testzentrum Lebensmittel mit zwei Gold- und einer Silbermedaille für die hervorragende Qualität seiner Produkte ausgezeichnet worden.

Die Firma Miasanis freut sich über das Ergebnis, besonders die Geschäftsführerin Tanja Justus.

Im Rahmen der Internationalen Qualitätsprüfung für Bio-Produkte untersuchen die Experten der

DLG jährlich die Qualität von mehr als 1.000 ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Um eine

DLG-Prämierung zu erhalten, müssen die Bio-Produkte die Vorgaben der EG-Öko-Verordnung

erfüllen und eine umfangreiche sensorische Qualitätsprüfung auf Basis der Kriterien Aussehen,

Konsistenz, Geruch und Geschmack bestehen. Die Ergebnisse der sensorischen

Produktbewertung werden ergänzt um eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung sowie

um Laboranalysen.

„Mit der Prämierung dokumentiert das Unternehmen, dass es qualitativ hochwertige Bio-

Lebensmittel herstellt. Alle Produkte wurden in neutralen Tests auf Basis aktueller und

wissenschaftlich abgesicherter Prüfmethoden von Experten untersucht“, betont Petra Krause,

Projektleiterin im DLG-Testzentrum Lebensmittel.

Das DLG-Testzentrum Lebensmittel ist führend in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln.

Getestete Produkte, die die umfangreichen Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die

Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miasanis GmbH

