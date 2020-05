Nach Wochen der Unsicherheit und des Stillstands geht es nun bergauf: Heimwerken, Bauen und Sanieren zählen zu den Topthemen des Frühlings 2020. Aufbruchsstimmung macht sich in der Branche bemerkbar.

Der Frühling 2020 kann sich sehen lassen – angenehme Temperaturen, Sonnenschein und milde Nächte. Kein Wunder, dass Heimwerker und Hausbesitzer nach Ende des Ausgangsbeschränkungen die Baumärkte stürmten, um endlich zur Tat schreiten zu können. Auch die Profis werden zurzeit bestürmt – wenn der Urlaub abgesagt ist, will man zumindest das eigene zu Hause in ein Paradies verwandeln. Zeit also, all die lange anstehenden Renovierungsarbeiten durchzuführen!

Die meisten Menschen machen sich nun daran, ihren Garten so richtig fit für den Sommer zu gestalten. Ein eigener Pool, eine Gartensauna oder eine Grillhütte liegen stark im Trend. Wenn der Garten fit ist, darf am Haus gestaltet werden. Darf es eine neue Farbe für die Fassade sein, ein Wintergarten oder ein neuer Kiesweg zur Garage? Besonders beliebt ist zurzeit die Fenstersanierung mit Alu Fenstern. Egal, ob man die Fenster komplett austauscht oder die bestehenden Fenstern mit einer Aluverkleidung versehen lässt, die Vorteile liegen auf der Hand.

Die alten Fenster wirken mit Aluverkleidung wie neu, sind wieder dicht wie neue Fenster und sparen damit wertvolle Energie und sind absolut wartungsfrei. Vor allem Menschen, die ihre Holzfenster bereits einige Male geschliffen und gestrichen haben wissen, welchen Arbeitsaufwand man durch die Alu Fenstersanierung sparen kann. Welche optischen Möglichkeiten sich durch die Aluverkleidung eröffnen, kann man auf der Website des Profis unter www.dila-sanieren.at einsehen.

In diesem Sinne also: Einen wunderbaren Renovierungssommer und viel Freude mit dem eigenen Paradies!

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

