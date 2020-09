Das Geheimnis zufriedener Kunden: Beste Qualität, herausragender Service und leistbare Finanzierung. Hinzu kommt ein sympathischer Unternehmensauftritt mit Identifikationsmöglichkeiten als Pluspunkt.

Marketingexperten wissen: Mit guten Produkten allein wird man heute nicht mehr punkten auf dem großen, globalen Markt. Kunden möchten zufriedengestellt werden und das geschieht nicht nur über das Produkt, das sie kaufen, sondern auch über den Kundenservice und die individuelle Identifizierung mit dem Unternehmen. Dies geschieht unter anderem durch optimalen Service, dauerhafte Kundenbindung durch Kontaktaufnahme zu bestimmten Zeitpunkten und auch über die Website.

Die Website galt lange Zeit als „das Schaufenster im Netz“, das wäre aber heute viel zu wenig. Reine Produktpräsentation ist lange out, heute muss aktiver Kontakt zu den Kunden und Kundinnen hergestellt werden. Bei Isidor, dem Experten für Spieltürme und Klettertürme, hat man sich ganz den neuen Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen gewidmet. In einem umfassenden Magazinteil auf der hauseigenen Website werden alle Themen besprochen, die Menschen, die einen Spielturm erwerben möchten, interessieren könnten, vom Aufbau bis zu Pflegeplänen.

Für die Kunden und Kundinnen aus Österreich hat Isidor eine eigene Website angelegt: spielturm.isidor.at. Isidor Österreich bietet umfassenden Content zum Thema Spielturm und beste Kundenbetreuung – denn dass Spieltürme in Österreich ähnlich beliebt sind wie in Deutschland zeigen die Zahlen schon jetzt.

Isidor produziert hochqualitative Spieltürme „Made in Germany“ und fällt zurzeit mit den XXL Stelzenhäusern mit unglaublichen Möglichkeiten auf. Als einziger Hersteller in der Szene stellt Isidor Spieltürme im Großformat her, die für Kinder verschiedenen Alters geeignet sind und durch die vielen Aufbaumöglichkeiten in jeden Garten passen.

Mehr zum Angebot von Isidor finden Interessierte auf spielturm.isidor.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.