Bei Botschaften & Konsulate werden Reisende fündig

Wer schon einmal auf Reisen seine Papiere verloren oder ein Visum für die Einreise in einen Staat benötigt hat, kennt die bürokratischen Hürden, die bei der Zusammenarbeit mit Botschaften und Konsulaten auftreten können. Die Suche nach einem Ansprechpartner kann sich schwierig gestalten und oft sind die diplomatischen Büros weit vom eigenen Aufenthaltsort entfernt gelegen. Da hilft es bereits, alle Kontakte der jeweils zuständigen Diplomaten auf einen Klick zu finden und durch einen Anruf oder eine förmliche Mail um Beratung zu bitten. Ein neues Portal aus Nürnberg versammelt diese Informationen nun an einem Ort. „Botschaft & Konsulate“ bietet alle wichtigen Informationen rund um Diplomatie in Deutschland an einer Stelle.

Übersicht über die Vertretung von über 190 Ländern in Deutschland

Stehen die Sommerferien vor der Tür oder kündigt sich eine Geschäftsreise an, müssen Millionen Deutsche in jedem Jahr ein Visum für ihre Reise organisieren. Dieses Einreisedokument, das protokolliert, zu welchem Zweck sie sich im Land aufhalten und wie lange verweilen dürfen, stellt die diplomatische Vertretung des jeweiligen Staates den Reisenden aus. In Krisen- und Konfliktzeiten sind auch Deutsche Staatsbürger nicht vor einer Ablehnung gefeit. Wo einige Staaten sich über jeden Besucher freuen und so den Reisetourismus beleben, sind andere Länder vorsichtiger und prüfen genau, wer über die Grenze kommen darf. Das kann sowohl für Freizeit-, als auch für berufliche Reisen gelten. Klären lassen sich diese Fragen meist abschließend nur in der Botschaft der Region, in die der Reisende fahren oder fliegen möchte.

Auf Botschaften & Konsulate finden Urlauber und Geschäftsreisende ab sofort die wichtigsten Vertretungen mit Informationen zu Botschaftern und Konsul. Viele repräsentative Botschaftsgebäude befinden sich in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg, doch auch in Städten wie Leipzig oder Stuttgart sind Staaten wie die USA, Russland, der Kosovo, Türkei und Griechenland vertreten.

Nützliche Informationen rund um Reisen und Reisedokumente

Wie lange ist ein Pass gültig und in welchen Ländern benötigen Deutsche ein Einreisevisum? Diese und viele weitere Fragen wurden auf Botschaften & Konsulate übersichtlich zusammengestellt und beantwortet. Das neue Portal versteht sich dabei als unparteiisch und informativ und ist von den Konsulaten selbst unabhängig. Vor jeder Reise können Urlauber auf Botschaften & Konsulate Informationen rund um ihr benötigtes Visum prüfen, herausfinden wie sie einen Reisepass beantragen, oder was geschieht, wenn die Dokumente unterwegs verloren gehen.

Auch rund um den Themenkomplex Diplomatie finden sich auf der Seite Neuigkeiten und Informationen. So listet Botschaften & Konsulate beispielsweise die Rechten und Pflichten der über 2.000 in Deutschland lebenden Diplomaten aus allen Staaten der Welt. So erfährt der Leser beispielsweise, wie die diplomatische Immunität funktioniert und ob Diplomaten in Deutschland tatsächlich keinerlei Steuerpflicht genießen.

Ständig auf dem neuesten Stand mit Botschaften & Konsulate

Die neue Website Botschaften & Konsulate wird nicht nur ständig erweitert, sondern auch aktuell gehalten. Dadurch können sich Reisende auch in Zukunft auf die Informationen verlassen und zielgerichtet nach Anschriften und Kontakten suchen. Botschaften & Konsulate ist kein Projekt der Bundesregierung und nicht staatlich zertifiziert, bezieht seine Informationen jedoch ausschließlich über offizielle Quellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

botschaft-konsulat.de

Herr Petros Aslanakis

Muggenhofer Straße 46

90429 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 017636698618

web ..: https://botschaft-konsulat.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

botschaft-konsulat.de

Herr Petros Aslanakis

Muggenhofer Straße 46

90429 Nürnberg

fon ..: 017636698618

web ..: https://botschaft-konsulat.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.