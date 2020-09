Kunden erhalten umfassende Beratung, Projektentwicklung, die Umsetzung (EPC) und langfristige Betriebsführung für PV und E-Mobilität aus einer Hand.

Hamburg, 16. September 2020. Der Umzug an den neuen Standort in die Versmannstrasse mit Blick über die Elbe fällt zusammen mit der Vervollständigung des Leistungsspektrums für Kunden der ADLER Smart Solutions GmbH: Das innovative Unternehmen für Photovoltaik- und Elektromobilitätslösungen in der DACH-Region und Europa ergänzt sein umfassendes Beratungs- und Projektentwicklungsange-bot um qualitativ hochwertiges EPC (Detail-Planung & Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- & Montagearbeiten) und die langfristige Betriebsführung von PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.

Anfang Juli bezog das Unternehmen die neuen Räumlichkeiten in der Versmannstrasse in der Hafen-city, um das weitere Wachstum auch räumlich darstellen zu können: „Die strategische Weiterentwick-lung unseres Leistungsspektrums ist die Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden nach einer hoch-wertigen und umfassenden Begleitung von der ersten Idee, Energie nachhaltig zu erzeugen und zu nutzen bis zur langfristigen Betriebsführung der Anlagen. Gerade der Bereich EPC ist komplex und zeit-kritisch – unsere Kunden profitieren von unserer Erfahrung und der voll- und selbstständigen sowie unabhängigen In-House-Lösung, erklärt Tajo Adler, Gründer und Geschäftsführer, die Vorteile des erweiterten Produktportfolios.

Die Weichen auf Wachstum stellt das Unternehmen in einer Zeit, in der Fortschritte zum Schutz des Klimas schnell und mit Hochdruck erreicht werden müssen: Der Bereich Elektromobilität zieht auf-grund von Förderungen und steigendem Umweltbewusstsein aktuell spürbar an – entsprechende Lad-einfrastruktur muss vorgehalten werden, damit die Mobilitätswende gelingen kann. Das Potential für nachhaltige Energieerzeugung mithilfe von Photovoltaikanlagen ist in Deutschland nach wie vor sehr hoch – um den Ausbau zu beschleunigen, setzen immer mehr Länder, Städte und Kommunen auf eine Photovoltaik-Pflicht bei Neubauprojekten. Für beide Bereiche bietet das Unternehmen auch in Kombi-nation innovative und umfassende Lösungen, die Komplexität reduzieren und den Einstieg in nachhal-tige Energie und Mobilität möglichst einfach gestalten.

In unabhängigen Erstberatungen prüft das Unternehmen das Standortpotential für Photovoltaikanla-gen oder Ladeinfrastruktur. Mehr Informationen dazu unter E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt oder https://www.adlersmartsolutions.de/vorteile-von-photovoltaikanlagen-und-solarparks-fuer-unter-nehmen-und-betriebe/.

Bildunterschrift: Der Beginn der Dachbelegung bei einem aktuellen ADLER-Projekt für eine Dachanlage mit 750 kWp und fast 2100 Modulen in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adler Smart Solutions

Herr Daphne Ravens

Versamannstrasse 4

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01775908107

web ..: https://www.adlersmartsolutions.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über die Adler Smart Solutions:

Die Adler Smart Solutions begleitet Unternehmen und Gesellschaften umfassend in den vier Phasen Beratung, Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung für einen möglichst einfachen Einstieg in die nachhaltige Energie- und Mobilitätswende. Geleitet werden wir von unserer Vision, eine Welt mit zu gestalten, in der Energie ausschließlich erneuerbar und nachhaltig erzeugt wird.

Durch unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Projekte bei über 1.000 errichteten PV-Anlagen vom ersten Planungsschritt bis zur langfristigen Betriebsführung profitieren unsere Kunden von einem Expertenwissen zur optimalen Ausgestaltung ihrer nachhaltigen Energiestrategie, der vollen Ausschöpfung des Einsparpotentials sowie der smarten Kopplung von PV-Strom mit Elektromobilität.

Die Nachhaltigkeitsstrategie unserer Kunden im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität können wir bei Bedarf auf die Bereiche Energiespeicher und Einspeisung von Ökostrom erweitern und sind darüber hinaus auch in der Umsetzung von Förderanträgen und der Erstellung von Investitions- und Finanzierungskonzepten ein zuverlässiger Partner.

Pressekontakt:

Adler Smart Solutions

Frau Daphne Ravens

Versmannstrasse Versmannst

20457 Hamburg

fon ..: 01775908107

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.