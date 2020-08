Camper sollten ihre Wohnwagen und -mobile von Experten checken lassen, um ohne unangenehme Überraschungen entspannt in den Urlaub zu starten. In Hürth steht hierfür die Campingstation des ADAC bereit.

Kein Fahrzeug steht mehr für Unabhängigkeit als ein Wohnmobil oder Wohnwagen. Wenn man das Hotelzimmer auf vier Rädern immer dabei hat, stehen die Tore zur Welt weit offen. Bevor es jedoch auf große Tour geht, sollten einige Sicherheitsprüfungen vorgenommen werden. Im März 2020 hat der ADAC Nordrhein e.V. in Hürth eine eigene Campingstation zu diesem Zweck eröffnet. Hier können Reiselustige und Campingbegeisterte ihren Caravan von den ADAC Technik-Experten gründlich prüfen lassen.

Vielfältige Check-up-Leistungen

Meist wird der Wohnwagen nur einmal im Jahr für einen größeren Urlaub bewegt. Umso wichtiger ist es, das Camping-Fahrzeug vor der Reise auf etwaige Schäden und andere Störanfälligkeiten zu kontrollieren. Die Check-ups sind ab 25 EUR für ADAC Mitglieder (ab 35 EUR für Nicht-Mitglieder) verfügbar. Ein Termin muss zuvor telefonisch unter 0221 47 27 322 vereinbart werden. Damit der Besuch reibungslos verläuft, informiert eine detaillierte Checkliste auf der Website zur ADAC Campingstation Hürth darüber, welche Dinge zu beachten und mitzubringen sind: So muss z.B. der Frischwassertank zu mindestens 3/4 gefüllt sein.

Gebrauchtwagenprüfung

In der Campingstation prüfen Experten die Fahrtauglichkeit und vieles mehr von gebraucht erworbenen Wohnmobilen und Wohnwagen. Das Ergebnis der bis zu 70 bzw. 180 Punkte umfassenden Prüfung wird protokolliert und dem Fahrzeughalter ausgehändigt.

Sicherheitscheck

Bis zu 65 Prüfpunkte umfasst die Sicherheitskontrolle von Caravans. Darunter fallen z.B. die Bremsen und die Außenbeleuchtung, aber auch spezielle Bauteile des Campingequipments.

Wiegen

Überladung ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Deshalb ist es wichtig, das Gesamtgewicht des Wohnwagens oder Wohnmobils sowie seine Achslasten zu kennen. Das Wiegeprotokoll wie auch die persönliche Beratung vor Ort helfen Campern, das Thema Beladen richtig anzugehen.

Gasanlagenprüfung

Die Gasprüfung erfolgt nach G607 des DVFG und umfasst unter anderem die Kontrolle der Abgasführungen , der Gasleitung sowie der Gasgeräte. Eine Plakette zertifiziert die bestandene Prüfung.

Prüfung der Campingausstattung

In keinem Urlaub ist es so wichtig, alles Nötige bei sich zu haben, wie bei einem Campingausflug. Der Prüfkatalog des ADAC umfasst 55 Punkte: Von Kühlschrank über Bett bis hin zu Dachreling – den ADAC Experten entgeht nichts.

Nachrüsten im Campingkiosk nebenan

Die Sicherheitsprüfungen lassen oft erkennen, dass an der ein oder anderen Stelle noch nachgerüstet werden muss. Um dies für Kunden so schnell und einfach wie möglich zu gestalten, gibt es in der Campingstation einen Campingkiosk. Hier können z.B. Vignetten, Kfz-Warnausrüstung oder Parkkrallen erworben werden. Der Blick in den Shop lohnt sich auch, um fehlendes Zubehör zu kaufen wie Moskitonetze, Koch- oder Hygieneartikel.

Anlaufstelle mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten

Camper, die vor der großen Reise auf Nummer sicher gehen möchten, finden die ADAC Campingstation in der Innungsstraße 16-18 in 50354 Hürth-Gleuel. Die ADAC Technik-Experten sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 14 Uhr für ihre Kunden da.

Kontaktdaten

Firmenname: ADAC Nordrhein e.V.

Adresse: Innungsstraße 16-18 in 50354 Hürth-Gleuel

Telefonnummer: 0221 47 27 322

Website: https://www.adac-nordrhein.de/koeln/adac-camping/

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

